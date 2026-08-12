Apareció vivo el psicólogo argentino que era intensamente buscado tras el terremoto en Colombia: dónde estaba

Parte de la destrucción que causó el terremoto en Venezuela. Foto: archivo.

La mujer explicó además que su hijo no se encontraba en el área donde se concentraron los mayores daños. “No está en la zona del terremoto, vive más al norte”, precisó.

El psicólogo argentino que vive en Colombia estaba de viaje

Según explicó la madre, Galván no había podido comunicarse con sus familiares porque actualmente se encuentra de viaje. La familia espera que pueda establecer contacto con los medios durante los próximos días.

La noticia lleva tranquilidad luego de que el terremoto provocara una fuerte conmoción y dejara, según el balance mencionado en el texto, más de 200 muertos.

Llevará muchos años reconstruir las ciudades afectadas en Colombia tras el terremoto. Foto: archivo

Galván no fue el único argentino cuya situación generó preocupación tras el fenómeno. El martes también habían sido encontrados otros dos ciudadanos argentinos que estaban desaparecidos.

Se trata de Carlos Cáceres y Carlos Richetti, ambos residentes en Pereira, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

La confirmación sobre Galván permitió cerrar, al menos por ahora, una de las búsquedas que había generado preocupación entre familiares y allegados argentinos en Colombia.