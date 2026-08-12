Apareció vivo el psicólogo argentino que era intensamente buscado tras el terremoto en Colombia: dónde estaba

Tras el desastre que ocasionó el terremoto en Colombia y los centenares de muertos que dejó, aparecen esporádicamente buenas noticias. Es que Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que había sido reportado como desaparecido después del sismo que golpeó a aquel país, fue localizado en buen estado de salud, según confirmó su mamá, María Victoria Patrignani.
La familia había pedido horas antes difundir la búsqueda del profesional, oriundo de Santa Cruz y radicado desde hace tiempo en Colombia. La preocupación comenzó cuando, después del sismo, Galván dejó de responder las llamadas y los mensajes de sus allegados.
Este miércoles, afortunadamente, llegó la confirmación que esperaba su familia. En diálogo con La Opinión Austral, Patrignani aseguró: “Él está muy bien”.
La mujer explicó además que su hijo no se encontraba en el área donde se concentraron los mayores daños. “No está en la zona del terremoto, vive más al norte”, precisó.
El psicólogo argentino que vive en Colombia estaba de viaje
Según explicó la madre, Galván no había podido comunicarse con sus familiares porque actualmente se encuentra de viaje. La familia espera que pueda establecer contacto con los medios durante los próximos días.
La noticia lleva tranquilidad luego de que el terremoto provocara una fuerte conmoción y dejara, según el balance mencionado en el texto, más de 200 muertos.
Galván no fue el único argentino cuya situación generó preocupación tras el fenómeno. El martes también habían sido encontrados otros dos ciudadanos argentinos que estaban desaparecidos.
Se trata de Carlos Cáceres y Carlos Richetti, ambos residentes en Pereira, una de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.
La confirmación sobre Galván permitió cerrar, al menos por ahora, una de las búsquedas que había generado preocupación entre familiares y allegados argentinos en Colombia.
En pocas palabras
- Psicólogo argentino: Gonzalo Galván fue localizado tras estar desaparecido por el terremoto en Colombia.
- Confirmación familiar: su madre aseguró que Galván se encuentra bien y fuera de la zona de mayor impacto.
- Causa de incomunicación: Galván estaba de viaje y por eso no respondía llamados ni mensajes tras el sismo.