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el 10 ya regresó a Estados Unidos

Inter Miami, con Messi en duda, enfrenta a Club León de México buscando permanecer en la Leagues Cup: hora y TV

Inter Miami se juega la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup con la presencia de Lionel Messi en duda. En el NU Stadium, las Garzas se medirán ante el Club León de México

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La presencia de Lionel Messi en el partido de Inter Miami por la Leagues Cup ante Club León es incierta.

La presencia de Lionel Messi en el partido de Inter Miami por la Leagues Cup ante Club León es incierta.

Inter Miami enfrenta este miércoles a Club León de México por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. En el Nu Stadium de Florida, las Garzas buscarán matenerse en la competencia con la necesidad de ganar y así clasificar a los cuartos de final.

La incógnita es la presencia de Lionel Messi quien regresó este martes a Miami luego de pasar unos días en la Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el pasado sábado en Rosario.

La presencia de Messi en el partido de Inter Miami por la Leagues Cup es una inc&oacute;gnita.

La presencia de Messi en el partido de Inter Miami por la Leagues Cup es una incógnita.

Inter Miami, con la incógnita de Messi, se juega la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup

El avión privado de Lionel Messi partió desde Rosario con destino a Fort Lauderdale el martes por la noche. Con horario previsto a primeras horas de la mañana del miércoles, el capitán de la Selección argentina regresó a Florida con la intención de retomar su rutina en Inter Miami y la de su familia en suelo norteamericano.

Aún se desconoce si el 10 participará del encuentro ante Club León de México debido al doloroso momento que debió atravesar en los últimos días tras la partida física de su padre Jorge.

El &uacute;ltimo partido de Inter Miami sin Messi, Rodrigo De Paul homenaje&oacute; al 10 con su camiseta luego de convertir un gol.&nbsp;

El último partido de Inter Miami sin Messi, Rodrigo De Paul homenajeó al 10 con su camiseta luego de convertir un gol.

Inter Miami está obligado a ganar si quiere avanzar de fase. El equipo de Guillermo Hoyos llega a esta instancia con tres puntos tras dos fechas: una victoria por 4 a 2 ante Atlético San Luis y una derrota por 2 a 1 ante Monterrey. Las Garzas necesitan sumar de a tres y esperar resultados ya que un triunfo tampoco les garantiza un boleto a la siguiente fase.

Club León, por su parte, llega con puntaje perfecto luego de dos victorias ante Nashville SC y Orlando City. El elenco mexicano tiene casi abrochada su clasificación y un triunfo más lo catapultaría a la siguiente instancia de la Leagues Cup.

Inter Miami vs Club León por la Leagues Cup: hora y TV

Hora: 20:30 (hor Argentina)

Estadio: Nu Stadium.

Televisación: Apple TV.

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