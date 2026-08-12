Inter Miami, con Messi en duda, enfrenta a Club León de México buscando permanecer en la Leagues Cup: hora y TV

Aún se desconoce si el 10 participará del encuentro ante Club León de México debido al doloroso momento que debió atravesar en los últimos días tras la partida física de su padre Jorge.
El último partido de Inter Miami sin Messi, Rodrigo De Paul homenajeó al 10 con su camiseta luego de convertir un gol.
Inter Miami está obligado a ganar si quiere avanzar de fase. El equipo de Guillermo Hoyos llega a esta instancia con tres puntos tras dos fechas: una victoria por 4 a 2 ante Atlético San Luis y una derrota por 2 a 1 ante Monterrey. Las Garzas necesitan sumar de a tres y esperar resultados ya que un triunfo tampoco les garantiza un boleto a la siguiente fase.
Club León, por su parte, llega con puntaje perfecto luego de dos victorias ante Nashville SC y Orlando City. El elenco mexicano tiene casi abrochada su clasificación y un triunfo más lo catapultaría a la siguiente instancia de la Leagues Cup.
Inter Miami vs Club León por la Leagues Cup: hora y TV
Hora: 20:30 (hor Argentina)
Estadio: Nu Stadium.
Televisación: Apple TV.