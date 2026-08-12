Qué significa que una vela se apague sola

Las velas se utilizan en rituales, meditaciones y peticiones para canalizar energía, limpiar el entorno o atraer protección, pues para el feng shui son ideales porque son una herramienta que usaban los ancestros para conectarse con lo espiritual.

Cuando una vela se apaga sola sin una causa evidente, puede ser visto como una señal significativa.

Pero, a veces ocurre algo inesperado: la vela se apaga sola, sin corrientes de aire visibles o sin razón aparente. ¿Por qué sucede?