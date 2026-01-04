Encender una vela rosa en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sucede que el color rosado simboliza la ternura, el amor propio, la reconciliación y la paz interior, y es utilizado a menudo en ambientes para eliminar el estrés y fortalecer las relaciones personales.

Según el Feng Shui, se recomienda el uso de velas rosas en el suroeste del hogar para potenciar el amor romántico, la pasión y las relaciones sanas.

Esta acción puede servir también para mejorar la autoestima, la aceptación, y la conexión con uno mismo, entre otros importantes beneficios.

casa, vela Este ritual puede llevarse a cabo en un día en específico.

El color rosado se asocia con la curación de heridas del pasado, la calma y la tranquilidad, creando espacios íntimos en casa. Justamente, estos pueden servir para mejorar el clima en una familia.

Ya lo sabes, si crees en los rituales y quieres obtener estos beneficios, será mejor que enciendas una vela de color rosado dentro de tu casa.

Cuál es el mejor día para hacer este ritual

Más allá de sus posibles significados, lo cierto es que hay un día especial para poder realizar este ritual. Para mejores resultados, se sugiere acompañar el encendido con una intención clara o agradecimiento para conectar con la energía positiva.

En concreto, el día viernes se presenta como el ideal para poder encender una vela rosada, ya que está asociado con Venus. Venus es el planeta del amor y la armonía.