Encender una vela rosa en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas son las personas que recurren al uso de velas en su casa. Ya sea para aromatizar o para decorar el hogar, este elemento no ha dejado de ser protagonista desde hace ya varias generaciones. Sin embargo, muchos recomiendan dejar el blanco tradicional y encender una de color rosada.
Más allá de su uso en casa, las velas son protagonistas en rituales porque simbolizan la luz, la vida, la esperanza y la conexión con energías espirituales, actuando como un puente entre el plano físico y el divino.
Por qué recomiendan encender una vela rosada en casa
Encender una vela rosa en casa se recomienda principalmente para fomentar el amor, la armonía, el afecto y la calidez emocional dentro de tu casa.
Sucede que el color rosado simboliza la ternura, el amor propio, la reconciliación y la paz interior, y es utilizado a menudo en ambientes para eliminar el estrés y fortalecer las relaciones personales.
Según el Feng Shui, se recomienda el uso de velas rosas en el suroeste del hogar para potenciar el amor romántico, la pasión y las relaciones sanas.
Esta acción puede servir también para mejorar la autoestima, la aceptación, y la conexión con uno mismo, entre otros importantes beneficios.
El color rosado se asocia con la curación de heridas del pasado, la calma y la tranquilidad, creando espacios íntimos en casa. Justamente, estos pueden servir para mejorar el clima en una familia.
Ya lo sabes, si crees en los rituales y quieres obtener estos beneficios, será mejor que enciendas una vela de color rosado dentro de tu casa.
Cuál es el mejor día para hacer este ritual
Más allá de sus posibles significados, lo cierto es que hay un día especial para poder realizar este ritual. Para mejores resultados, se sugiere acompañar el encendido con una intención clara o agradecimiento para conectar con la energía positiva.
En concreto, el día viernes se presenta como el ideal para poder encender una vela rosada, ya que está asociado con Venus. Venus es el planeta del amor y la armonía.