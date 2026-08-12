La freidora de aire es un electrodoméstico de moda, práctico, relativamente accesible y que permite cocinar prácticamente todo, desde carnes hasta bizcochuelos. Este aparato combina la eficiencia energética con la velocidad y la salud, ya que se pueden hacer papas fritas o recetas con aceite sin usar mucha grasa.
Cómo actuar si sale fuego de la freidora de aire y qué significa
El fuego en la freidora de aire no es un chiste y es un problema de cocina más frecuente de lo que parece
Como todo aparato electrónico y de cocina, puede tener algunos problemas si no se utiliza de forma segura. Un ejemplo de ello, y quizás uno de los accidentes más graves de la cocina, son los que tienen que ver con fuego. Un incendio de una freidora de aire no necesariamente es producto de una falla eléctrica en el cable; puede estar causada por los alimentos del interior.
Te explico qué significa que salga fuego de la freidora de aire, cómo hay que actuar cuando esto pasa y de qué forma se tiene que cuidar y mantener este electrodoméstico para que funcione de forma correcta, no contamine los alimentos ni ponga en riesgo la seguridad del hogar.
¿Por qué sale fuego de la freidora de aire y qué significa?
Cuando sale fuego de algún aparato de cocina, hay que actuar con cuidado. Si la freidora de aire se incendia, es probable que haya grasa acumulada en las resistencias del electrodoméstico.
Otra causa de fuego en la freidora de aire es un papel manteca de hornea mal colocado que está tocando el espiral de calor o las resistencias. En el peor de los casos, el fuego puede aparecer por fallas eléctricas.
Cuando dejamos la freidora de aire sucia tras cada uso, la grasa se va acumulando en la resistencia. El calor liberado produce fuego en la zona con grasa y el ventilador interno que inyecta oxígeno produce un efecto soplete que libera fuego al exterior.
Si la freidora de aire se incendia, hay errores que nunca debes cometer. En primer lugar, nunca tires agua en el aparato para apagar el fuego porque puede explotar el aceite interno y aumenta el riesgo de quemaduras.
Tampoco hay que abrir el cesto de la freidora para evitar el ingreso de oxígeno. Sin oxígeno, el fuego no se aviva.
Desconecta inmediatamente la corriente sin exponerte al fuego y sofoca las llamas, si son pequeñas, usando una bandeja o tapa metálica. Si tienes un extintor de clase ABC o K, apto para estos accidentes, puedes usarlo a una distancia prudente.
Correcta limpieza de una freidora de aire
Para limpiar la grasa de la freidora de aire, hay que desenchufarla, esperar a que se enfríe y lavar la canasta y bandeja con agua tibia y detergente suave y una esponja suave.
Si hay mucha grasa pegada en el interior, se puede usar un poco de bicarbonato de sodio con agua para ablandarla.
En pocas palabras
- Fuego en freidora: Es un problema común causado por grasa acumulada o papel mal colocado, no solo fallas eléctricas.
- Actuación segura: Nunca usar agua; desconectar, sofocar con tapa metálica o extintor apropiado.
- Prevención: Limpiar regularmente la grasa acumulada en las resistencias para evitar incendios.