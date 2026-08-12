Cómo actuar si sale fuego de la freidora de aire y qué significa

¿Por qué sale fuego de la freidora de aire y qué significa?

Cuando sale fuego de algún aparato de cocina, hay que actuar con cuidado. Si la freidora de aire se incendia, es probable que haya grasa acumulada en las resistencias del electrodoméstico.

Otra causa de fuego en la freidora de aire es un papel manteca de hornea mal colocado que está tocando el espiral de calor o las resistencias. En el peor de los casos, el fuego puede aparecer por fallas eléctricas.

Cuando dejamos la freidora de aire sucia tras cada uso, la grasa se va acumulando en la resistencia. El calor liberado produce fuego en la zona con grasa y el ventilador interno que inyecta oxígeno produce un efecto soplete que libera fuego al exterior.

Cómo actuar cuando se incendia la freidora de aire.

Si la freidora de aire se incendia, hay errores que nunca debes cometer. En primer lugar, nunca tires agua en el aparato para apagar el fuego porque puede explotar el aceite interno y aumenta el riesgo de quemaduras.

Tampoco hay que abrir el cesto de la freidora para evitar el ingreso de oxígeno. Sin oxígeno, el fuego no se aviva.

Desconecta inmediatamente la corriente sin exponerte al fuego y sofoca las llamas, si son pequeñas, usando una bandeja o tapa metálica. Si tienes un extintor de clase ABC o K, apto para estos accidentes, puedes usarlo a una distancia prudente.

Correcta limpieza de una freidora de aire

Para limpiar la grasa de la freidora de aire, hay que desenchufarla, esperar a que se enfríe y lavar la canasta y bandeja con agua tibia y detergente suave y una esponja suave.

Si hay mucha grasa pegada en el interior, se puede usar un poco de bicarbonato de sodio con agua para ablandarla.