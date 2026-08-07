El secreto que nadie te contó sobre la costumbre de soplar la vela en los cumpleaños: a qué se debe

Lo cierto es que en muchas culturas de todo el mundo se usa el fuego, la comida y la celebración para conmemorar el paso del tiempo; por eso, este acto tiene un significado fundamental en la vida cotidiana.

¿Por qué soplamos velas en los cumpleaños?

Soplar las velas de cumpleaños tiene sus raíces en las costumbres griegas.

Los primeros datos de esta tradición provienen de la Antigua Grecia, pues los griegos acostumbraban a rendir culto a Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza salvaje y la Luna. Para honrarla entonces, sobre un pan de harina y miel simulada como la actual torta cumpleañera, colocaban velas prendidas para recrear el brillo del satélite terrestre en la noche.