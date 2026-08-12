Se juega este miércoles la 3ra fecha tanto de la Fase Campeonato como de la Reválida del Torneo Federal A en el que Mendoza está representado por Huracán Las Heras, FADEP y el Atlético San Martín.
Torneo Federal A
FADEP y el Atlético San Martín juegan como locales y Huracán Las Heras visita a Alvarado
Se juega este miércoles la 3ra fecha tanto de la Fase Campeonato como de la Reválida del Torneo Federal A con participación de Huracán Las Heras, FADEP y el Atlético San Martín.
En la Fase Campeonato el Globo lasherino se medirá desde las 15.30 con Alvarado, en Mar del Plata, buscando sumar sus primeros puntos en esta segunda parte del certamen.
Por otro lado, en la Fase Reválida FADEP será local en Russell ante Costa Brava, desde las 11.30, y por la noche, a las 21.12, el Chacarero, con posibilidades de alcanzar la punta, recibirá en el Este a Sol de Mayo de Viedma.
Las posiciones del Torneo Federal A
Fase Campeonato
- Grupo B: Cipolletti, Villa Mitre y Olimpo 4 puntos; Alvarado, Kimberley y Atenas 3; Juventud Antoniana 1; Argentino de Monte Maíz y Huracán Las Heras 0.
Fase Reválida
- Grupo D: Deportivo Rincón 6; Atlético San Martín y Germinal 4; Juventud Unida, FADEP, Círculo Deportivo y Sol de Mayo 3; Costa Brava 2; Ramón Santamarina y Guillermo Brown 0.
En pocas palabras
- Fútbol Mendocino: Huracán Las Heras, FADEP y Atlético San Martín compiten en la 3ra fecha del Torneo Federal A.
- Fase Campeonato: Huracán Las Heras visita a Alvarado buscando sumar sus primeros puntos.
- Fase Reválida: FADEP juega de local ante Costa Brava y Atlético San Martín recibe a Sol de Mayo.
Resumen generado por Thinkindot AI