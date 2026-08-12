FADEP y el Atlético San Martín juegan como locales y Huracán Las Heras visita a Alvarado

En la Fase Campeonato el Globo lasherino se medirá desde las 15.30 con Alvarado, en Mar del Plata, buscando sumar sus primeros puntos en esta segunda parte del certamen.

Alejandro Abaurre, DT del Atlético San Martín.

Por otro lado, en la Fase Reválida FADEP será local en Russell ante Costa Brava, desde las 11.30, y por la noche, a las 21.12, el Chacarero, con posibilidades de alcanzar la punta, recibirá en el Este a Sol de Mayo de Viedma.