FADEP empató con Costa Brava por la 3ra fecha de la Reválida del Torneo Federal A

Así está FADEP en la Reválida del Federal A
FADEP suma 4 puntos en tres partidos disputados, producto de una victoria, una derrota y un empate. En el marco de la 4ta fecha FADEP se enfrentará ante Santamarina de Tandil, de visitante, el próximo domingo.
La Síntesis:
FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Uriel Gurzi; Julián Pérez, Diego Tonetto, Lucas Ramírez, José Méndez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.
Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Aguero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín López, Ezequiel Riera, Lautaro ibarra, Agustín Alles, Jerónimo Gutiérrez y Tiago Gómez. DT: Marcos Gelabert.
Cambios: ST: 20' Tiago Venzi por Pérez (F), 23' Matías Rivas y Joaquín Vivani por López y Gómez (CB) 31'Zabaleta y Lautaro Taboada por Tonetto y Méndez (F), 32' Ignacio Pipistrelli y Ramón Lentini por Gutiérrez y Lara (F) 38' Gonzalo Klusener y Matías Navarro por Gurzi y Soria (F) y 43' Bautista Aldunate por Alles (CB)
Estadio: Predio de FADEP.
Árbitro: Jonathan Daniel Correa.