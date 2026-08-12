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Torneo Federal A

FADEP empató con Costa Brava por la 3ra fecha de la Reválida del Torneo Federal A

FADEP empató con Costa Brava por la 3ra fecha de la Reválida del Torneo Federal A. El equipo dirigido por Diego Pozo sumó cuatro puntos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP igualó ante Costa Brava en el predio de Russell.

FADEP igualó ante Costa Brava en el predio de Russell.

Foto: Prensa FADEP

FADEP igualó sin goles con Costa Brava de General Pico este miércoles, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Reválida de la Zona B del Torneo Federal A. El encuentro, que se disputó en el Predio de Russell, tuvo como árbitro a Jonathan Daniel Correa.

El primer tiempo fue de trámite parejo con pocas llegadas a los arcos y en la segunda parte no cambió demasiado el juego en un encuentro muy parejo.

Diego Tonetto, volante de FADEP, fue titular en el equipo dirigido por Diego Pozo.

Diego Tonetto, volante de FADEP, fue titular en el equipo dirigido por Diego Pozo.

El elenco dirigido por Diego Pozo debutó con una victoria por 1-0 como local ante Círculo Deportivo, en la segunda jornada cayó por la mínima diferencia frente a Juventud Unida de San Luis, como visitante. Y en su tercera presentación empató de local ante el equipo de General Pico.

Así está FADEP en la Reválida del Federal A

FADEP suma 4 puntos en tres partidos disputados, producto de una victoria, una derrota y un empate. En el marco de la 4ta fecha FADEP se enfrentará ante Santamarina de Tandil, de visitante, el próximo domingo.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Uriel Gurzi; Julián Pérez, Diego Tonetto, Lucas Ramírez, José Méndez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Aguero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín López, Ezequiel Riera, Lautaro ibarra, Agustín Alles, Jerónimo Gutiérrez y Tiago Gómez. DT: Marcos Gelabert.

Cambios: ST: 20' Tiago Venzi por Pérez (F), 23' Matías Rivas y Joaquín Vivani por López y Gómez (CB) 31'Zabaleta y Lautaro Taboada por Tonetto y Méndez (F), 32' Ignacio Pipistrelli y Ramón Lentini por Gutiérrez y Lara (F) 38' Gonzalo Klusener y Matías Navarro por Gurzi y Soria (F) y 43' Bautista Aldunate por Alles (CB)

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Jonathan Daniel Correa.

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