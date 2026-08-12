Godoy Cruz también pierde una pieza importante en la previa del duelo ante Deportivo Maipú

Ahora es Godoy Cruz quien sufre las inconveniencias físicas de uno de sus futbolistas. Nahuel Ulariaga sufrió la fractura de su muñeca y será baja en el equipo de Pablo De Muner al menos por un mes.

Ulariaga se fracturó la muñeca.

Si bien Ulariaga suele alternar suplencias y titularidades en el equipo de De Muner, el atacante es una carta recurrente para el entrenador del Expreso quien lo ve como un consistente aporte en ofensiva. Ante Maipú, el delantero de la cantera tendrá la primera de sus ausencias durante el próximo mes. Se perderá además, los compromisos ante Acassuso, Deportivo Madryn, San Telmo, San Miguel y - de acuerdo a su evolución- Colón de Santa Fe y Deportivo Morón.

Una vez más, Nahuel Ulariaga sufre un infortunio físico que lo margina de las canchas como en sus anteriores lesiones de ligamentos cruzados que le impidieron desempeñarse con normalidad en las temporadas anteriores vistiendo los colores de Godoy Cruz.

Su regreso a las canchas dependerá de la evolución que tenga su fractura.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú se medirán el próximo sábado, desde las 18, por la fecha 25 de la Primera Nacional en el Estadio Feliciano Gambarte.