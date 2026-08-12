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Gesto de crack a crack

Cristiano Ronaldo se hizo presente en el dolor de Lionel

En medio del dolor de Messi, Cristiano Ronaldo dejó de lado la rivalidad histórica y le envió su apoyo con un sentido mensaje

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo saludó a Lionel Messi, en su momento más difícil.

Cristiano Ronaldo saludó a Lionel Messi, en su momento más difícil.

Lionel Messi publicó una desgarradora carta para despedir a su padre Jorge que ha causado gran emoción y diferentes repercusiones; entre ellos, la reacción de Cristiano Ronaldo, quien decidió acompañar a su "archirrival futbolístico", lo que fue fuertemente celebrado en las redes sociales.

El astro portugués de 41 años no dudó en escribir en la publicación del 10 argentino donde le manifestó todo su apoyo en un momento donde el fútbol se quita las disferentes camisetas y se colocan la misma: la de la empatía.

Cristiano Ronaldo se hizo presente en el dolor de Lio

Minutos después que Messi publicara la sentida carta a su padre (que rápidamente recibió millones de "me gusta" y mensajes de todo el mundo) fue Cristiano Ronaldo quien decidió acompañar a Lio en este doloroso momento.

Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza. Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza.

Messi y Cristiano se enfrentaron en los clásicos españoles con duelos que conquistaban los ojos de todo el mundo creando la rivalidad más férrea que ha existido en el fútbol moderno, por lo que el mensaje del número 7 se llenó de comentarios positivos que hicieron hincapié en que la grandeza se puede desmotrar tanto dentro como fuera del campo de juego.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.

El hijo de Cristiano es confeso hincha de Lionel

Una de las historias que une a los dos cracks es cuando en la previa de una entrega del Balón de Oro Cristiano Jr. tuvo la oportunidad de saludar formalmente a su ídolo, Lionel Messi en un momento que fue captado por las cámaras del Real Madrid.

La madre de Cristiano reveló que su nieto exclamó: "¡Ese no es Messi! ¡Es muy chiquito!", provocando la risa de los futbolistas. Luego, en 2014, en el mismo evento, nuevamente pudieron estrechar las manos.

Cristiano Jr. estrech&oacute; la mano de Lionel.

Cristiano Jr. estrechó la mano de Lionel.

Ahora Cristiano Jr. estaba más grande así no cometió un exabrupto sobre su ídolo futbolístico.

Lio, Cristiano y atr&aacute;s Marcelo.

Lio, Cristiano y atrás Marcelo.

La imagen muestra un momento épico donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se estrechan las manos, bajo la mirada (y sonrisa) de Marcelo, lateral brasileño que brillaba en el Real Madrid.

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