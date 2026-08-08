FADEP perdió en San Luis frente a Juventud Unida por la fase Reválida del Federal A

FADEP perdió 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis por la 2da fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A.
FADEP perdió 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis por la 2da fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A.
El encuentro se disputó en el estadio Sebastián Diez de San Luis, bajo el arbitraje de Rodrigo Héctor Rivero y el equipo dirigido por Diego Pozo cayó en su segunda presentación en esta segunda etapa del certamen en la que ya suma 3 unidades.
El único gol del partido fue anotado por Lautaro Lucero a los 45' del complemento.
El conjunto de Russell le ganó 1 a 0 a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi como local en el debut y en la próxima fecha volverá a jugar en casa ante Costa Brava de General Pico.
La formación inicial de FADEP en este encuentro fue con Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Federico Pérez; Nicolás Alí, Julián Pérez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada; Matías Navarro y Matías Persia.