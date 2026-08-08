FADEP perdió en San Luis frente a Juventud Unida por la fase Reválida del Federal A

El encuentro se disputó en el estadio Sebastián Diez de San Luis, bajo el arbitraje de Rodrigo Héctor Rivero y el equipo dirigido por Diego Pozo cayó en su segunda presentación en esta segunda etapa del certamen en la que ya suma 3 unidades.

El único gol del partido fue anotado por Lautaro Lucero a los 45' del complemento.