Ni ciclismo ni salir a correr: cuál es el ejercicio que ayuda a quemar calorías y ganar masa muscular en las piernas

Una de las principales ventajas de caminar descalzo sobre la arena es que los músculos del pie participan de manera más activa. Al adaptarse constantemente a las irregularidades del terreno, la musculatura encargada de estabilizar el cuerpo trabaja para mantener el equilibrio.

Además, este tipo de caminata puede favorecer la circulación sanguínea y ayudar a reducir la sensación de piernas cansadas. Si se realiza con regularidad y de manera progresiva, puede convertirse en una actividad complementaria para mejorar la fuerza y la estabilidad de las extremidades inferiores.

Estos son los beneficios de caminar sobre la arena.

Sin embargo, no todas las superficies de la playa generan el mismo esfuerzo. La arena seca es mucho más inestable que la arena húmeda, por lo que exige una mayor participación muscular. En cambio, la arena mojada ofrece una superficie más compacta y estable, por lo que puede resultar una alternativa más conveniente para personas mayores o quienes presentan molestias articulares.

Precisamente por esa inestabilidad, caminar sobre arena seca también implica ciertos riesgos. Un exceso de intensidad puede favorecer sobrecargas en los gemelos y el sóleo, molestias en el tendón de Aquiles, esguinces e incluso problemas como fascitis plantar o dolor lumbar.

Este ejercicio ayuda a ganar masa muscular en las piernas.

Para reducir estos riesgos al hacer el ejercicio, lo recomendable es comenzar con caminatas cortas, mantener un ritmo cómodo y aumentar progresivamente la duración. También es importante prestar atención a las sensaciones del cuerpo y evitar continuar si aparece dolor en el talón, la planta del pie o el tendón de Aquiles.