Las zapatillas Puma más baratas de Mercado Libre que podés comprar en cuotas sin interés

Para quienes buscan amortizar el gasto en indumentaria deportiva sin perder garantía de origen, este modelo representa una oportunidad conveniente dentro del segmento entry level o de entrada de gama. Su precio es de $69.999 y se puede pagar en 6 cuotas sin interés con diferentes tarjetas bancarias o la tarjeta de Mercado Pago.

Las zapatillas Puma que se puden conseguir en Mercado Libre a buen precio

Zapatillas Puma baratas en Mercado Libre: características técnicas

Capellada transpirable: fabricadas con una malla textil liviana que favorece la ventilación del pie, reduciendo la acumulación de humedad en entrenamientos o jornadas prolongadas.

Suela de goma y goma EVA: combina una entresuela de EVA que amortigua el impacto al caminar con apliques de goma en zonas estratégicas para mejorar la tracción y evitar el desgaste prematuro.

Diseño ergonómico y liviano: su estructura está pensada para no sumar peso innecesario, permitiendo un andar ágil tanto en rutina de gimnasio como en caminatas urbanas.

Ajuste por cordones: garantiza una sujeción firme y adaptable a distintos tipos de empeine.

Estética versátil: mantiene una silueta deportiva clásica y sobria, fácil de combinar con prendas urbanas o deportivas.

Así es la suela de la zapatilla que se vende en Mercado Libre.

Claves de la oportunidad de compra

El factor determinante para evaluar este producto radica en la relación entre costo y beneficio. Al tratarse de una publicación directa de la Tienda Oficial de Puma, el comprador accede a beneficios clave de la plataforma: