Cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo tras la carta que publicó Messi por la muerte de su papá

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar junto", dijo Leo en la carta.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", dijo Messi entre otras cosas.

El Inter Miami de Messi juega con el León de México

Inter Miami, con Lionel Messi en duda, enfrenta este miércoles desde las 2030 de Argentina a Club León de México por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. En el Nu Stadium de Florida, las Garzas buscarán matenerse en la competencia con la necesidad de ganar y así clasificar a los cuartos de final.