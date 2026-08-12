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Supercopa de Europa

PSG de Francia es bicampeón de la Supercopa de Europa: venció al Aston Villa, que no tuvo al Dibu Martínez

El PSG de Francia le ganó por 2 a 1 al Aston Villa y se quedó con la final de la Supercopa de Europa en Austria. Dibu Martínez no jugó en el equipo inglés

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
PSG se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa.

PSG se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa.

El PSG de Francia venció por 2 a 1 al Aston Villa, en la final que se jugó en el Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) de Austria, y se quedó con laSupercopa de Europa . por segundo año consecutivo. El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez y el delantero Alejandro Garnacho no jugaron en el equipo inglés.

Los goles del equipo parisono fueron marcados por el georgiano Kvicha Kvaratskhelia -a los 20 minutos del primer tiempo- y por Désiré Doué, a los 16 del complemento. El juvenil Brian Madjo descontó en el final de la primera etapa para Aston Villa.

PSG venci&oacute; en la final al Aston Villa.

PSG venció en la final al Aston Villa.

A los 20 minutos Khvicha Kvaratskhelia marcó el primero para el PSG, ya que recibió cerca del área y sacó un remate que terminó en el fondo del arco.

Brian Madjo, de apenas 17 años, empató parcialmente el partido y convirtió así su primer gol como profesional.

En el complemento Aston Villa exigió nuevamente al arquero de PSG. Sin embargo, el conjunto francés recuperó terreno y encontró el segundo tanto mediante Desiré Doué.

Luis Enrique ganó su quinto título internacional con el PSG

Luis Enrique ya acumula cinco tpitulos internacionales con PSG: dos Champions League, dos Supercopas de Europa y la Intercontinental de la FIFA.

La síntesis de PSG vs. Aston Villa:

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Joao Gomes; John McGinn, George Hemmings, Emiliano Buendía, Brian Madjo. DT: Unai Emery.

Goles: PT 20' Kvicha Kvaratskhelia (PSG) y 45m Brian Madjo (AV). ST 16' Désiré Doué (PSG).

Cambios: ST al inicio, Ousmane Dembélé por Akliouche (PSG); 27' Lamare Bogarde por Kamara (AV); Tammy Abraham por Madjo (AV); 28' Alysson por McGinn (AV); 30' Lucas Hernández por Mendes (PSG) y Fabián Ruiz por Neves (PSG); 34' Tyrone Mings por Torres (AV) y Ross Barkley por Gomes (AV); 42' Senny Mayulu por Doué (PSG); 43' Lucas Beraldo por Kvaratskhelia (PSG).

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