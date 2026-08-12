PSG de Francia es bicampeón de la Supercopa de Europa: venció al Aston Villa, que no tuvo al Dibu Martínez

Brian Madjo, de apenas 17 años, empató parcialmente el partido y convirtió así su primer gol como profesional.
En el complemento Aston Villa exigió nuevamente al arquero de PSG. Sin embargo, el conjunto francés recuperó terreno y encontró el segundo tanto mediante Desiré Doué.
Luis Enrique ganó su quinto título internacional con el PSG
Luis Enrique ya acumula cinco tpitulos internacionales con PSG: dos Champions League, dos Supercopas de Europa y la Intercontinental de la FIFA.
La síntesis de PSG vs. Aston Villa:
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Joao Gomes; John McGinn, George Hemmings, Emiliano Buendía, Brian Madjo. DT: Unai Emery.
Goles: PT 20' Kvicha Kvaratskhelia (PSG) y 45m Brian Madjo (AV). ST 16' Désiré Doué (PSG).
Cambios: ST al inicio, Ousmane Dembélé por Akliouche (PSG); 27' Lamare Bogarde por Kamara (AV); Tammy Abraham por Madjo (AV); 28' Alysson por McGinn (AV); 30' Lucas Hernández por Mendes (PSG) y Fabián Ruiz por Neves (PSG); 34' Tyrone Mings por Torres (AV) y Ross Barkley por Gomes (AV); 42' Senny Mayulu por Doué (PSG); 43' Lucas Beraldo por Kvaratskhelia (PSG).