PSG de Francia es bicampeón de la Supercopa de Europa: venció al Aston Villa, que no tuvo al Dibu Martínez

Los goles del equipo parisono fueron marcados por el georgiano Kvicha Kvaratskhelia -a los 20 minutos del primer tiempo- y por Désiré Doué, a los 16 del complemento. El juvenil Brian Madjo descontó en el final de la primera etapa para Aston Villa.

PSG venció en la final al Aston Villa.

A los 20 minutos Khvicha Kvaratskhelia marcó el primero para el PSG, ya que recibió cerca del área y sacó un remate que terminó en el fondo del arco.