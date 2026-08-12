El único primate del mundo cuyo veneno puede ser mortal para el ser humano y lo oculta tras su adorable cara

Su imagen física con ojos grandes, cara angelical, forma de osito y mordedura peligrosa puede causar una herida o alergía mortal para cualquier persona que se vea afectada. Aunque se trata de un animal pequeño de aspecto dulc, su aparente mecanismo de defensa esconde la particularidad de ser la única especie de primate venenosa del mundo.

Seguro te preguntarás cómo un animal tan tierno puede ser tan letal, pues posee en la parte interna del codo unas glándulas capaces de segregar una sustancia tóxica que, mezclada con su saliva, puede provocar un shock anafiláctico y la muerte de sus víctimas. Eso sí, su uso requiere tiempo y preparación. Y es que, para lanzar un mordisco venenoso, estos primates necesitan primero lamerse la zona.

El loris perezoso es uno de los protagonistas del mercado negro de mascotas.

Su uso es como arma defensiva en disputas territoriales con otros individuos de su especie. En estas peleas, el loris perezoso se aplica el veneno en los colmillos para morder a sus rivales. Es decir, el veneno no está destinado a la caza, sino a la autoprotección y a resolver conflictos.

Actualmente, el loris perezoso es un animal que está es un estado vulnerable. El tráfico ilegal y la pérdida de hábitat empeoran su situación.