El único primate del mundo cuyo veneno puede ser mortal para el ser humano y lo oculta tras su adorable cara

Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay uno en particular que rompe con todos los esquemas del mundo: es tierno, pero peligroso. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, este sorprendente animal es el único primate capaz de matar a un ser humano, un rasgo que lo convierte en una verdadera rareza evolutiva.
Esta es la historia del loris perezoso, una peculiar especie de primate cuyo aspecto encantador esconde una amenaza capaz de quitar la vida a una persona.
El único primate venenoso esconde un arma mortal tras su encanto
Hasta hace algunos allos la comunidad científica nunca se hubiera imaginado que podría existir un grupo de primates cercanos al mono que fueran venosos y sí los hay. El Loris perezoso es el claro ejempo.
Su imagen física con ojos grandes, cara angelical, forma de osito y mordedura peligrosa puede causar una herida o alergía mortal para cualquier persona que se vea afectada. Aunque se trata de un animal pequeño de aspecto dulc, su aparente mecanismo de defensa esconde la particularidad de ser la única especie de primate venenosa del mundo.
Seguro te preguntarás cómo un animal tan tierno puede ser tan letal, pues posee en la parte interna del codo unas glándulas capaces de segregar una sustancia tóxica que, mezclada con su saliva, puede provocar un shock anafiláctico y la muerte de sus víctimas. Eso sí, su uso requiere tiempo y preparación. Y es que, para lanzar un mordisco venenoso, estos primates necesitan primero lamerse la zona.
Su uso es como arma defensiva en disputas territoriales con otros individuos de su especie. En estas peleas, el loris perezoso se aplica el veneno en los colmillos para morder a sus rivales. Es decir, el veneno no está destinado a la caza, sino a la autoprotección y a resolver conflictos.
Actualmente, el loris perezoso es un animal que está es un estado vulnerable. El tráfico ilegal y la pérdida de hábitat empeoran su situación.
En pocas palabras
- El loris perezoso: el único primate venenoso del mundo, con un aspecto tierno que oculta un peligro mortal.
- Mecanismo de defensa: glándulas en sus codos segregan una toxina que, al mezclarse con saliva, puede ser letal para humanos.
- Estado vulnerable: el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat amenazan a esta peculiar especie.