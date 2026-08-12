Torneo Federal A: Huracán Las Heras perdió frente a Alvarado, en Mar del Plata, con un penal polémico

El Globo estaba aguantando el empate hasta que llegó un penal polémico que le cobraron al local, donde no se vio infracción de Santiago Úbeda a Castellanos. Claro que el juez Lucas Caballero vio lo contrario y cobró infracción, que terminó con el gol de Sosa de penal.

El conjunto de calle Olascoaga a los 25' del complemento se quedó con un jugador menos por la expulsión de su delantero Alejandro Toledo por agredir a un rival. El jugador del Globo había ingresado a los 19' de la segunda etapa.

En el tercer partido en esta nueva fase el Globo sumó su tercera derrota seguida y además no ha marcado goles. Venía de perder por la mínima diferencia ante Cipolletti de Río Negro, de visitante y de local cayó ante Olimpo.

Lucas Algolzino, el lateral derecho de Huracán Las Heras.

El equipo dirigido por Pablo Jofré está en el fondo de la tabla sin puntos. Quedan seis fechas para la culminación de esta etapa.

Los primeros cuatro se clasificarán a los cuartos de final y los primeros cinco jugarán la Copa Argentina 2027.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 4ta fecha Huracán Las Heras jugará frente a Juventud Antoniana de Salta en el estadio General San Martín. Este encuentro se jugará el próximo domingo a las 15.30.

Será el segundo encuentro de local, ya que en la primera presentación cayó derrotado ante Olimpo de Bahía Blanca.

La Síntesis:

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza; Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico, Santiago Gutiérrez y Ariel Castellano; Ramiro Makarte y Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado y Facundo Romero; Fernando Cortés y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Gol: ST: 17' Sosa de penal.

Cambios: PT: 40' Matías Pérez por Gutiérrez (A). ST 19' Ignacio González y Alejandro Toledo por Cortés y Romero (HLH), 29' Máximo Rodríguez por Úbeda (HLH), 40' Albano Alessandrini por Algozino (HLH), 42' Pablo Hosfstetter y Marco Miori por Mansilla y Castellanos (A), 44' Tomás Berra por Makarte (A).

Expulsados: ST: 25' Toledo (HLH) por agresión.

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Lucas Caballero.