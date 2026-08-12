Los millones que puso Atlético de Madrid por Cuti Romero: el defensor es jugador del Colchonero

A pesar de que el Inter italiano intentó sumar al jugador, el propio Romero tomó la decisión de continuar su carrera en España. Allí, además de ser dirigido por el Cholo Simeone, compartirá plantel con Juan Musso, Giuliano Simeone y por ahora Julián Álvarez, quien podría emigrar.

Cristian Romero, el marcador central de 28 años surgido de Belgrano, llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de jugar en Inglaterra.

El Cuti Romero jugará en el fútbol español.

En Tottenham el central albiceleste se destacó y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" Romero afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.