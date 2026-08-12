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Los millones que puso Atlético de Madrid por Cuti Romero: el defensor es jugador del Colchonero

El defensor de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid a cambio de una suma millonaria

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid.

Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid.

El defensor de la Selección argentina Cristian "Cuti" Romero tiene nuevo club. El ex jugador del Tottenham de Inglaterra es nuevo fichaje del Atlético de Madrid de España a cambio de una suma millonaria de 40 millones de euros, con bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años.

Se terminó una larga novela y el "Cuti" Romero, el subcampeón del mundo en el 2026 dejó el club inglés. Si bien el Colchonero mostró un interés concreto desde 2024, las negociaciones nunca habían llegado a buen puerto.

El Cuto Romero se fue del Tottenham.

El Cuto Romero se fue del Tottenham.

Lo números del Cuti Romero en el Tottenham

El "Cuti", que había arribado al Tottenham a mediados de 2021, disputó 156 partidos y marcó 13 goles en ese club. Además, fue una de las grandes figuras para la tan ansiada conquista de la Europa League 2025 (primer título que el equipo inglés consiguió en 17 años).

A pesar de que el Inter italiano intentó sumar al jugador, el propio Romero tomó la decisión de continuar su carrera en España. Allí, además de ser dirigido por el Cholo Simeone, compartirá plantel con Juan Musso, Giuliano Simeone y por ahora Julián Álvarez, quien podría emigrar.

Cristian Romero, el marcador central de 28 años surgido de Belgrano, llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de jugar en Inglaterra.

El Cuti Romero jugar&aacute; en el f&uacute;tbol espa&ntilde;ol.

El Cuti Romero jugará en el fútbol español.

En Tottenham el central albiceleste se destacó y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" Romero afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

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