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Deportivo Maipú está enfocado en el choque con Godoy Cruz en el Gambarte: ¿jugará Enzo Pérez?

Deportivo Maipú jugará con Godoy Cruz este sábado desde las 18 en el Feliciano Gambarte en el duelo de equipos mendocinos. Hay optimismo para que Enzo Pérez esté en el Cruzado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
A Enzo Pérez le reducirían la sanción  de tres partidos a dos en el Deportivo  Maipú y podría jugar ante Godoy Cruz.

A Enzo Pérez le reducirían la sanción  de tres partidos a dos en el Deportivo  Maipú y podría jugar ante Godoy Cruz.

Deportivo Maipú recibiría una buena una noticia de cara al partido que jugará con Godoy Cruz, en el cruce de equipos mendocinos. La apelación presentada por el club cruzado sería aceptada y la sanciones a Enzo Pérez y Matías Viguet se reducirían de tres a dos fechas.

Desde la dirigencia del equipo de calle Vergara son optimistas sobre la apelación para que tenga una respuesta positiva. Todavía el tribunal de Disciplina no se expidió de manera oficial sobre el tema.

Aron Agüero será baja en el Cruzado ante Godoy Cruz por tener cinco amarillas.

Aron Agüero será baja en el Cruzado ante Godoy Cruz por tener cinco amarillas.

La dirigencia del club maipucino había decidió presentar un pedido de apelación tras conocer el fallo original del Tribunal de Disciplina de la AFA, que había castigado a ambos jugadores con tres partidos luego de sus expulsiones ante Gimnasia y Tiro de Salta.

La presencia de Enzo Pérez le daría un condimento extra al partido entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

La presencia de Enzo Pérez le daría un condimento especial al partido que jugarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. Es que el volante de 40 años logró el ascenso con el Tomba en el 2006 a primera división tras vencer en el Malvinas Argentinas a Nueva Chicago por 3 a 1 en el alargue.

Deportivo Maipú no podrá contar de cara al partido ante Godoy Cruz con el defensor Aron Agüero, que llegó a la quinta amarilla ante Midland. A esto se le suma la baja del volante Gastón Mansilla, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha.

Cuándo juegan Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú se jugará este sábado 15 de agosto, a las 18, por la fecha 25, en el estadio Feliciano Gambarte con el arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión en vivo de LPF Play.

El último antecedente entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

El último cruce entre ambos equipos fue en la primera rueda con el triunfo de Godoy Cruz por 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas. Aquella tarde del 29 de marzo Vicente Poggi marcó el único gol. El equipo tombino era dirigido por Mariano Toedtli.

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