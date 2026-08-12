Deportivo Maipú está enfocado en el choque con Godoy Cruz en el Gambarte: ¿jugará Enzo Pérez?

La presencia de Enzo Pérez le daría un condimento extra al partido entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

La presencia de Enzo Pérez le daría un condimento especial al partido que jugarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú. Es que el volante de 40 años logró el ascenso con el Tomba en el 2006 a primera división tras vencer en el Malvinas Argentinas a Nueva Chicago por 3 a 1 en el alargue.

Deportivo Maipú no podrá contar de cara al partido ante Godoy Cruz con el defensor Aron Agüero, que llegó a la quinta amarilla ante Midland. A esto se le suma la baja del volante Gastón Mansilla, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha.

Cuándo juegan Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú se jugará este sábado 15 de agosto, a las 18, por la fecha 25, en el estadio Feliciano Gambarte con el arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión en vivo de LPF Play.

El último antecedente entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

El último cruce entre ambos equipos fue en la primera rueda con el triunfo de Godoy Cruz por 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas. Aquella tarde del 29 de marzo Vicente Poggi marcó el único gol. El equipo tombino era dirigido por Mariano Toedtli.