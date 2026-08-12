Atlético Tucumán apabulló al Rojo por la Copa Argentina: enfrentará al ganador de la Lepra vs Aldosivi

La figura del partido, Nicolás Lamendola dijo tras la clasificación del Decano que "siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y pasar de fase. Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido, en el segundo no sé quién era no era yo entre risas, pateé y pudo entrar”.

Cuándo se juega el partido Independiente Rivadavia vs. Aldosivi

Independiente Rivadavia y Aldosivi, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Independiente Rivadavia debe medirse con Aldosivi por la Copa Argentina.

La Lepra, el último campeón de la Copa Argentina, venció por 1 a 0 a Tigre en los 16avos de final, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y ahora se medirá con el conjunto marplatense.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti ganó con un tanto a los 35', de penal, a través de Luciano Gómez.

Además la Lepra es protagonista en el Torneo Clausura, ya que es el líder de la tabla anual y en la Copa Libertadores viene de empatar sin goles con Fluminense, en el Maracaná, por el partido de ida de los octavos de final.