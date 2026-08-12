Atlético Tucumán apabulló al Rojo por la Copa Argentina: enfrentará al ganador de la Lepra vs Aldosivi

Altético Tucumán apabulló a Independiente de Avellaneda al derrotarlo por 4-0 este miércoles y accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Decano esperará rival entre el vencedor entre Independiente Rivadavia y Aldosivi de Mar del Plata.
Altético Tucumán goleó a Independiente de Avellaneda y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Se medirá con el ganador de Independiente Rivadavia vs Aldosivi
Altético Tucumán apabulló a Independiente de Avellaneda al derrotarlo por 4-0 este miércoles y accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Decano esperará rival entre el vencedor entre Independiente Rivadavia y Aldosivi de Mar del Plata.
Los goles del equipo tucumano fueron anotados por Nicolás Laméndola a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicolá pusieron el segundo y tercero respectivamente.
Independiente tuvo la chance de abrir el marcador a los 29 minutos de la etapa inicial, pero Santiago Montiel estrelló un penal en el palo, cuando el encuentro estaba 0 a 0.
Independiente Rivadavia y Aldosivi, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.
La Lepra, el último campeón de la Copa Argentina, venció por 1 a 0 a Tigre en los 16avos de final, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y ahora se medirá con el conjunto marplatense.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti ganó con un tanto a los 35', de penal, a través de Luciano Gómez.
Además la Lepra es protagonista en el Torneo Clausura, ya que es el líder de la tabla anual y en la Copa Libertadores viene de empatar sin goles con Fluminense, en el Maracaná, por el partido de ida de los octavos de final.