En el marco de la tercera fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2026, el Atlético Club San Martín recibió a Sol de Mayo de Viedma y lo venció por 2 a 1. Felipe Rivarola abrió la cuenta para el León y Damián Arce estiró la ventaja para el local. En el complemento, descontó Santiago Pérez. Con el triunfo, el Chacarero alcanza la cima.
Federal A: San Martín venció a Sol de Mayo y lidera la Reválida
El equipo de Alejandro Abaurre venció 2 a 1 a Sol de Mayo y quedó como líder en su zona por la Reválida del Torneo Federal A 2026
Si no se sufre no vale: San Martín venció 2 a 1 a Sol de Mayo y lidera la Reválida del Federal A
El León salió a jugar el partido sabiendo que si ganaba quedaba como líder. Así lo sintió y así se propuso disputarlo. Más allá de que el rival paró una línea de cinco en el fondo, los de Abaurre supieron doblegarla para poner en riesgo el arco protegido por Leonardo Torres.
Si bien los corazones albirrojos se paralizaron apenas comenzó el cotejo con un disparo de Edison Córdoba que fue bien despejado por el Cali Rodriguez, Felipe Rivarola llevó tranquilidad a la parcialidad chacarera.
A los 23’, Damián Arce, de galera y bastón, tiró un caño en el área, pisó la línea de fondo y tocó atrás para el delantero paraguayo que está de racha y convirtió el 1 a 0 parcial.
San Martín no se conformó con la mínima diferencia y siguió buscándolo, sabiendo que también una contra de Sol de Mayo podría ser letal. Sin embargo, para eso estaba Rodríguez: el Cali salvó en dos ocasiones al Chacarero tras un doble intento de Lucas Amud a los 25’ y 37’.
El León continuaba en la búsqueda del segundo, pero no podía encontrarlo pese a la buena performance. Rivarola tuvo su doblete y Mauro Maidana también pudo convertir, pero ambos cabezazos se marcharon apenas afuera.
Antes del cierre, a los 41’, Arce volvió a ser letal en el área sacando un latigazo de zurda que se clavó bien abajo. Imposible para el arquero Torres.
En el complemento, el equipo de Río Negro desarmó la línea de cinco y apostó al ataque para descontar. Lo logró a los 4’, cuando el zaguero Santiago Pérez se encontró con la pelota dentro del área y fusiló al arquero chacarero.
San Martín pudo superar la embestida inicial y comenzó a generar juego nuevamente. A los 20’, casi estira la ventaja después de que Joaquín León la parara en el área y definiera con precisión pero sin potencia, obligando al portero a lucirse para ahogar el grito de gol.
Con el correr de los minutos, el Albirrojo cedió protagonismo, aunque el elenco de Viedma no sabía cómo inquietar al portero anfitrión. Recién a los 44’ Santiago Jara casi protagoniza la heroica con un disparo fuerte que explotó en el travesaño, perdiéndose el empate para la visita.
Con el 2 a 1 consumado, tras tres fechas disputadas, San Martín quedó como líder de su zona con 7 puntos, acompañado de Germinal y Deportivo Rincón (lo recibirá el domingo en el Libertador General San Martín).
Síntesis del partido
San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz; Joaquín León, Damián Arce, Juan Mazzolo; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre
Sol de Mayo: Leonardo Torres; Santiago López, Jorge Scolari, Santiago Pérez, Lucas Amud; Emiliano Soria, Lucas Quilen, Santiago Jara, Ignacio Montero; Kevin Pereira, Edison Córdoba. DT: Diego Galván.
Goles: PT: 23’ Felipe Rivarola (ACSM) y 41’ Damián Arce (ACSM). ST: 4’ Santiago Pérez (CSM)