Federal A: San Martín venció a Sol de Mayo y lidera la Reválida

A los 23’, Damián Arce, de galera y bastón, tiró un caño en el área, pisó la línea de fondo y tocó atrás para el delantero paraguayo que está de racha y convirtió el 1 a 0 parcial.

Federal A: San Martín quedó como líder en su zona.

San Martín no se conformó con la mínima diferencia y siguió buscándolo, sabiendo que también una contra de Sol de Mayo podría ser letal. Sin embargo, para eso estaba Rodríguez: el Cali salvó en dos ocasiones al Chacarero tras un doble intento de Lucas Amud a los 25’ y 37’.

El León continuaba en la búsqueda del segundo, pero no podía encontrarlo pese a la buena performance. Rivarola tuvo su doblete y Mauro Maidana también pudo convertir, pero ambos cabezazos se marcharon apenas afuera.

Antes del cierre, a los 41’, Arce volvió a ser letal en el área sacando un latigazo de zurda que se clavó bien abajo. Imposible para el arquero Torres.

El equipo de Alejandro Abaurre impuso condiciones y venció 2 a 1 a Sol de Mayo.

En el complemento, el equipo de Río Negro desarmó la línea de cinco y apostó al ataque para descontar. Lo logró a los 4’, cuando el zaguero Santiago Pérez se encontró con la pelota dentro del área y fusiló al arquero chacarero.

San Martín pudo superar la embestida inicial y comenzó a generar juego nuevamente. A los 20’, casi estira la ventaja después de que Joaquín León la parara en el área y definiera con precisión pero sin potencia, obligando al portero a lucirse para ahogar el grito de gol.

Con el correr de los minutos, el Albirrojo cedió protagonismo, aunque el elenco de Viedma no sabía cómo inquietar al portero anfitrión. Recién a los 44’ Santiago Jara casi protagoniza la heroica con un disparo fuerte que explotó en el travesaño, perdiéndose el empate para la visita.

Con el 2 a 1 consumado, tras tres fechas disputadas, San Martín quedó como líder de su zona con 7 puntos, acompañado de Germinal y Deportivo Rincón (lo recibirá el domingo en el Libertador General San Martín).

Mauro Maidana uno de los pilares de Alejandro Abaurre.

Síntesis del partido

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz; Joaquín León, Damián Arce, Juan Mazzolo; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Sol de Mayo: Leonardo Torres; Santiago López, Jorge Scolari, Santiago Pérez, Lucas Amud; Emiliano Soria, Lucas Quilen, Santiago Jara, Ignacio Montero; Kevin Pereira, Edison Córdoba. DT: Diego Galván.

Goles: PT: 23’ Felipe Rivarola (ACSM) y 41’ Damián Arce (ACSM). ST: 4’ Santiago Pérez (CSM)