Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Volvió Leo

Lionel Messi volvió a jugar después del fallecimiento de su padre: Inter Miami fue eliminado de la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami, que perdió 3-2 ante León de México y quedó eliminado de la Leagues Cup. Leo ingresó desde el banco de suplentes

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi volvió a jugar después de la muerta de su padre.

Messi volvió a jugar después de la muerta de su padre.

El astro Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami, que perdió 3-2 ante León de México este miércoles y quedó eliminado de la Leagues Cup. Leo ingresó desde el banco de suplentes y volvió a jugar cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge.

Messi había vuelto a la convocatoria del conjunto de camiseta rosa e integró el banco de suplentes en el encuentro ante el León de México, con la decisión del entrenador Ángel Guillermo Hoyos de hacerlo ingresar en el entretiempo.

Roma&ntilde;a abraza a Messi.

Romaña abraza a Messi.

Messi volvió a jugar después del fallecimiento de su padre y fue ovacionado

Después de la dura noticia que tuvo el fin de semana en el que tuvo que volver a Rosario de urgencia para estar en el velatorio de su padre, Messi recibió la ovación de todo el estadio y volvió al campo de juego.

Lionel Messi vive el momento más difícil de su vida, al haber fallecido su padre luego de una larga batalla contra una enfermedad, y volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes, con un emotivo comunicado.

En el mismo, el astro afirmó se despidió de su padre. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar junto", expresó Leo en la carta.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", expresó Messi entre otras cosas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas