Lionel Messi volvió a jugar después del fallecimiento de su padre: Inter Miami fue eliminado de la Leagues Cup

Lionel Messi vive el momento más difícil de su vida, al haber fallecido su padre luego de una larga batalla contra una enfermedad, y volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes, con un emotivo comunicado.

En el mismo, el astro afirmó se despidió de su padre. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar junto", expresó Leo en la carta.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", expresó Messi entre otras cosas.