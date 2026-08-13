Siete artistas mendocinos muestran sus obras en el Le Parc

Participan de esta edición las artistas Pamela Palumbo, Selena Palmiro, María Fernanda Bofill, Eliana Zeferino, Jimena Gómez y Shoba Rodríguez, junto al artista Eric Ieri Landsiedel.

"Estamos muy felices de seguir acompañando a grandes artistas de la provincia. Esta muestra, que cursa su segunda edición, demuestra el compromiso de los artistas y la buena aceptación que han tenido los mendocinos de esta propuesta", explicó Fernanda Idiart, organizadora de DiseñArte.

"Además, poder realizarlo en el Le Parc es un honor porque es un espacio de encuentro para los mendocinos que, a su vez, resulta cómodo para que los visitantes puedan estacionar y recorrer este hermoso lugar que siempre tiene grandes propuestas", finalizó Idiart.

DiseñArte es organizada por Diseño Libre Eventos, productora que desde hace más de quince años impulsa espacios de visibilidad para diseñadores, emprendedores y artistas mendocinos. La segunda edición consolida el crecimiento de la propuesta, que apunta a convertirse en un espacio de referencia para la escena artística provincial.

Con entrada libre y gratuita, la muestra está abierta a vecinos, turistas, estudiantes, instituciones educativas y amantes del arte durante los cuatro días de exhibición.

Datos del evento

Evento: DiseñArte – Segunda Edición

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Guaymallén, Mendoza

Fechas: del 13 al 26 de agosto, de 10 a 22.

Inauguración: jueves 13 de agosto, a las 20.

Entrada: libre y gratuita

Organiza: Diseño Libre Eventos