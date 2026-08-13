Siete artistas mendocinos muestran sus obras en el Le Parc

Mendoza vuelve a ser escenario del arte contemporáneo local con la segunda edición de DiseñArte, una muestra colectiva que reunirá a siete artistas visuales mendocinos en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.
Bajo el lema "Arte que conecta. Diseño que inspira.", la propuesta busca acercar distintas disciplinas —pintura, ilustración, fotografía y técnicas mixtas— a un público amplio, generando un espacio de diálogo entre las obras y la comunidad.
La exposición podrá visitarse del 13 al 26 de agosto, de 10 a 22, con inauguración oficial el jueves 13 a las 20, que contará con la conducción de la locutora y periodista Erika García y una degustación de vinos orgánicos a cargo de Bodega Guardianes.
Participan de esta edición las artistas Pamela Palumbo, Selena Palmiro, María Fernanda Bofill, Eliana Zeferino, Jimena Gómez y Shoba Rodríguez, junto al artista Eric Ieri Landsiedel.
"Estamos muy felices de seguir acompañando a grandes artistas de la provincia. Esta muestra, que cursa su segunda edición, demuestra el compromiso de los artistas y la buena aceptación que han tenido los mendocinos de esta propuesta", explicó Fernanda Idiart, organizadora de DiseñArte.
"Además, poder realizarlo en el Le Parc es un honor porque es un espacio de encuentro para los mendocinos que, a su vez, resulta cómodo para que los visitantes puedan estacionar y recorrer este hermoso lugar que siempre tiene grandes propuestas", finalizó Idiart.
DiseñArte es organizada por Diseño Libre Eventos, productora que desde hace más de quince años impulsa espacios de visibilidad para diseñadores, emprendedores y artistas mendocinos. La segunda edición consolida el crecimiento de la propuesta, que apunta a convertirse en un espacio de referencia para la escena artística provincial.
Con entrada libre y gratuita, la muestra está abierta a vecinos, turistas, estudiantes, instituciones educativas y amantes del arte durante los cuatro días de exhibición.
Datos del evento
Evento: DiseñArte – Segunda Edición
Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Guaymallén, Mendoza
Fechas: del 13 al 26 de agosto, de 10 a 22.
Inauguración: jueves 13 de agosto, a las 20.
Entrada: libre y gratuita
Organiza: Diseño Libre Eventos
En pocas palabras
- DiseñArte: Segunda edición de la muestra colectiva de siete artistas visuales mendocinos en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
- Participantes: Exposición de pintura, ilustración, fotografía y técnicas mixtas de artistas como Pamela Palumbo y Eric Ieri Landsiedel.
- Acceso: La muestra se puede visitar del 13 al 26 de agosto, con entrada libre y gratuita.