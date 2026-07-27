Mbappé rompió el silencio luego del frustrante cuarto lugar de Francia en el Mundial 2026: "Duele"

El atacante de Les Bleus además aseguró que lo "dieron todo" junto a sus compañeros del seleccionado francés, y a ellos les agradeció por el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo 2026. "Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos ha llevado del primer al último partido, nunca yo hubiese podido marcar tanto. Este título es tanto del grupo como mío", señaló en relación al Balón de Oro.

"De pequeño soñaba con jugar una Copa del Mundo, al menos una. He jugado tres, he ganado una y, este año, he tenido el orgullo de disputarla con la banda de capitán. Nunca lo olvidaré", confesó Mbappé sobre la emoción de disputar un nuevo Mundial como referente del equipo.

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Luego, el capitán de Francia se dirigió a los simpatizantes del combinado francés y enalteció su apoyo durante toda la Copa. "Ustedes se han quedado despiertos hasta tarde, a veces hasta el corazón de la noche, para vernos jugar al otro lado del mundo. "Nunca nos han abandonado, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos".

Finalmente se refirió a Deschamps, como el líder de la Selección de Francia durante los últimos años, y a todo el staff que formó parte. "A Didier ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también: fisioterapeutas, cocineros, preparadores, chóferes, todos aquellos que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible".

Mbappé acompañó la publicación con imágenes de todo el plantel, también de él vistiendo la camiseta francesa de pequeño y de grande.