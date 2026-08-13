River, sin puntos ni goles en el Torneo Clausura, prepara el debut de Thiago Almada en el Monumental

Los cambios en el once inicial respecto de la derrota frente a Tigre serían solo dos ya que Almada y Lucas Beltrán remplazarían a Tomás Galván y al colombiano Rafael Santos Borré

Los 11 titulares serían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

River necesita sumar con urgencia

Este domingo 16 de agosto a las 18, en el Monumental, River recibe a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará romper la mala racha y sumar sus primeros puntos, victoria y goles en el campeonato, pero con la dificultad de que se enfrentará nada menos que al puntero del grupo que ostenta un puntaje ideal de 12 unidades