River, sin puntos ni goles en el Torneo Clausura, prepara el debut de Thiago Almada en el Monumental

River, sin puntos en lo que va del Torneo Clausura, contaría con el debut de Thiago Almada para enfrentar este domingo a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos de la temporada.
River, sin puntos en lo que va del Torneo Clausura, contaría con el debut de Thiago Almada para enfrentar este domingo a Argentinos Juniors
River, sin puntos en lo que va del Torneo Clausura, contaría con el debut de Thiago Almada para enfrentar este domingo a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos de la temporada.
Con su continuidad bajo serias dudas, el Chacho Coudet dispuso de una semana completa de entrenamientos debido a la postergación de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe de Bogotá.
Aunque el partido de ida será el miércoles 19, en la capital colombiana, el DT Millonario sabe que necesita poner lo mejor para recuperarse ante su gente de un pésimo inicio de campeonato.
Los cambios en el once inicial respecto de la derrota frente a Tigre serían solo dos ya que Almada y Lucas Beltrán remplazarían a Tomás Galván y al colombiano Rafael Santos Borré
Los 11 titulares serían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.
Este domingo 16 de agosto a las 18, en el Monumental, River recibe a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará romper la mala racha y sumar sus primeros puntos, victoria y goles en el campeonato, pero con la dificultad de que se enfrentará nada menos que al puntero del grupo que ostenta un puntaje ideal de 12 unidades