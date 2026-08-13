Boca vs Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: sede, día y horario confirmados

Es preciso recordar que el único clasificado a cuartos de final hasta el momento es Atlético Tucumán, que viene de dejar en el camino a Independiente de Avellaneda tras una goleada por 4 a 0 que le valió la salida del DT Gustavo Quinteros.

El cuadro completo de los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Boca vs Vélez por octavos de final de la Copa Argentina

Boca llegó a octavos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Sarmiento de Junín por 2 a 0 con goles de Flores y Velasco. Por su parte, Vélez viene de dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta, por el mismo resultado, con goles de Godoy y Valdes.