Boca vs Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: sede, día y horario confirmados

Boca y Vélez tienen todo confirmado para disputar el partido de los octavos de final de la Copa Argentina 2026. La organización oficial del torneo dio a conocer sede, día y horario para el cruce entre el Fortín y el Xeneize.
Boca y Vélez se medirán por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 el miércoles 2 de septiembre
Boca y Vélez tienen todo confirmado para disputar el partido de los octavos de final de la Copa Argentina 2026. La organización oficial del torneo dio a conocer sede, día y horario para el cruce entre el Fortín y el Xeneize.
Es preciso recordar que el único clasificado a cuartos de final hasta el momento es Atlético Tucumán, que viene de dejar en el camino a Independiente de Avellaneda tras una goleada por 4 a 0 que le valió la salida del DT Gustavo Quinteros.
Boca llegó a octavos de final de la Copa Argentina luego de eliminar a Sarmiento de Junín por 2 a 0 con goles de Flores y Velasco. Por su parte, Vélez viene de dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta, por el mismo resultado, con goles de Godoy y Valdes.
El encuentro correspondiente a los octavos de final se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 horas. El ganador de esa llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre Racing y Belgrano.
Martes 18 de agosto
17.00: Deportivo Riestra - Gimnasia La Plata (estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia).
21.15: Banfield - Ferrocarril Midland (estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón).
Miércoles 19 de agosto
19.15: Racing - Belgrano de Córdoba (estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes).
Miércoles 26 de agosto
19.15: Aldosivi - Independiente Rivadavia (estadio Florencio Sola de Banfield).
Jueves 27 de agosto
19.00: Estudiantes de La Plata - Barracas Central (sede a confirmar).
21.15: Platense - Instituto de Córdoba (estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's).
Miércoles 2 de septiembre
21.15: Vélez - Boca (estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba).