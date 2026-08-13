El club Pacífico recibirá a Luciano De Cecco, histórico armador de la Selección argentina de vóley

De Cecco obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El emblemático armador logró con la Albiceleste la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y la presea bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Además, fue abanderado nacional en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024; rompió el récord internacional de Mundiales jugados al disputar su sexto torneo de esta índole en Filipinas 2025; y, en este 2026, el armador alcanzó otra cifra récord en la VNL al registrar 20 temporadas jugando partidos oficiales con la Selección argentina.

De Cecco además ostenta otras distinciones personales como ser elegido el mejor armador de la Liga Mundial de Voleibol 2011 y de la Copa del Mundo del mismo año. Estos son una al menos una parte de sus logros a nivel individual defendiendo los colores de la Selección argentina.

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De Cecco en Mendoza

El Club General San Martín traerá al legendario armador para que brinde una charla en que repasará hitos de su carrera y detalles del deporte. La invitación es para el viernes 14 de agosto, a las 19, en la sede de Pacífico (ingreso por Av. Perú).

La actividad es abierta a toda la comunidad pero los cupos limitados por lo que, aquellos que deseen inscribirse deberán hacerlo al siguiente número 2616 52 6137.