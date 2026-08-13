"Me mataron a mi hijo dos veces": el dolor del papá de Alan Villouta tras la prescripción de la causa

La trágica muerte de Alan Villouta(21) en 2017 sigue instalada en la agenda de noticias, más aún al conocerse el fallo judicial que liberó de culpas al principal acusado, el empresario Alejandro Verdenelli, que es quien manejaba la camioneta que terminó con la vida del joven aquel 26 de agosto en pleno Acceso Sur a la altura del centro comercial La Barraca. El mismo que decidió irse tras el impacto y entregarse 60 horas después. El motivo de ese fallo: prescripción por el paso del tiempo.
Hay que recordar que Verdenelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 8 de inahibiltación para conducir. Pero apeló y es por eso que la sanción no estaba firme.
En ese marco e inmerso en un dolor tan fuerte como comprensible, el papá de Alan, Andrés Villouta, habló una vez más con radio Nihuil para analizar la sentencia y los pasos a seguir en un caso que cumplirá 9 años en pocos días con las heridas abiertas como si fuese el primero.
"Estamos decepcionados, avergonzados, con mucha impotencia, con un dolor muy profundo. Nos mataron a Alan dos veces. Es el mismo dolor que aquel 26 de agosto de 2017 a las 2 de la mañana. Me mataron a mi hijo 2 veces", dijo Villouta en el programa No Tenés Cara.
A lo que agregó: "Esta gente de la Corte Suprema, que se tuvieron que tomar 6 años, 6 años para decidir qué, hermano. Qué tan difícil, 6 años. ¿Qué leían, un párrafo por día? Yo soy un ignorante del tema, pero no podés tomarnos a toda una sociedad ignorante como justicia. Siento vergüenza de esta justicia".
Al ser consultado sobre si alguna vez Verdenelli le llamó para pedir perdón, Villouta fue contundente: "Jamás, nunca, nunca".
En tanto, Andrés Villouta se refirió a una posible apelación: " El Ministerio Público Fiscal tiene todavía un recurso que lo más probable es que lo presente el fiscal Guzzo, tiene 15 días hábiles. Ayer me llamó la ministra de Seguridad (Mercedes Rus) y ha puesto en disposición los abogados, nos vamos a juntar entre lunes y martes y vamos a pedir que se revise".
Además, Andrés Villouta dijo que ninguna condena le devolverá la vida de su hijo y que le dejó un claro mensaje a Verdenelli. "Ni 50 años de cárcel, ni 50 millones de dólares devuelven la vida de nadie. Pero tiene que haber un precedente de que la vida de una persona tiene que valer, no tiene que ocurrir más esto".
En pocas palabras
- Dolor del papá: "Nos mataron a Alan dos veces", expresó Andrés Villouta, padre de la víctima, tras la prescripción de la causa.
- Fallo judicial: la justicia liberó de culpas al principal acusado, Alejandro Verdenelli, por el paso del tiempo.
- Posible apelación: el Ministerio Público Fiscal evalúa presentar un recurso para revisar la sentencia que liberó al empresario.