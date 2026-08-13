"Me mataron a mi hijo dos veces": el dolor del papá de Alan Villouta tras la prescripción de la causa

Alan Villouta fue atropellado en el Acceso Sur el 26 de agosto de 2017. El conductor huyó y se entregó 60 horas después. Foto: archivo

"Estamos decepcionados, avergonzados, con mucha impotencia, con un dolor muy profundo. Nos mataron a Alan dos veces. Es el mismo dolor que aquel 26 de agosto de 2017 a las 2 de la mañana. Me mataron a mi hijo 2 veces", dijo Villouta en el programa No Tenés Cara.

A lo que agregó: "Esta gente de la Corte Suprema, que se tuvieron que tomar 6 años, 6 años para decidir qué, hermano. Qué tan difícil, 6 años. ¿Qué leían, un párrafo por día? Yo soy un ignorante del tema, pero no podés tomarnos a toda una sociedad ignorante como justicia. Siento vergüenza de esta justicia".

Al ser consultado sobre si alguna vez Verdenelli le llamó para pedir perdón, Villouta fue contundente: "Jamás, nunca, nunca".

El joven Alan Villouta tenía 21 años. Foto: archivo.

En tanto, Andrés Villouta se refirió a una posible apelación: " El Ministerio Público Fiscal tiene todavía un recurso que lo más probable es que lo presente el fiscal Guzzo, tiene 15 días hábiles. Ayer me llamó la ministra de Seguridad (Mercedes Rus) y ha puesto en disposición los abogados, nos vamos a juntar entre lunes y martes y vamos a pedir que se revise".

Además, Andrés Villouta dijo que ninguna condena le devolverá la vida de su hijo y que le dejó un claro mensaje a Verdenelli. "Ni 50 años de cárcel, ni 50 millones de dólares devuelven la vida de nadie. Pero tiene que haber un precedente de que la vida de una persona tiene que valer, no tiene que ocurrir más esto".