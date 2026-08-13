Guardar un corcho junto a las verduras en el cajón de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las frutas y las verduras son un alimento delicado o sensible a las condiciones de conservación. Seguro te ha pasado de olvidarte alguna lechuga, zanahoria o naranja en el fondo del cajón de la heladera y notar como se empiezan a marchitar.

Debes utilizar un corcho limpio, seco y sin restos de vino u otras bebidas. De esta forma, tus frutas y verduras durarán más tiempo.

Para que esto no te pase nunca más, la solución rápida y simple es poner un corcho en ese cajón de la heladera. Los beneficios de este trucos son varios. Primero que nada, el corcho es un material poroso que es capaz de absorber la humedad y la condensación ambiental.

Es decir, evita la acumulación de agua en la base, entonces con el corcho las hojas verdes como lechuga o espinaca no se ponen "babosas" o se pudren. Además, funciona como una esponja para los aromas del cajón. Ayuda a capturar y contener olores fuertes como cebolla, ajo, quesos maduros olo que allí guardes para que no se contaminen entre sí ni se impregnen en todo la heladera.