Aplicar los trucos caseros en casa es fundamental cuando se trata de conservar y cuidar los alimentos. Aunque hay algunos para la limpieza, el cuidado y para cocinar, hay otros que cumplen una función diferente y los beneficios de probarlos son únicos. En este caso, un truco muy efectivo y aplicado es poner un corcho dentro del cajón de la heladera, junto a las verduras y frutas que ahí guardas.
Guardar un corcho junto a las verduras en el cajón de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
En las casas hay miles de trucos caseros, pero pocos tan efectivos y necesarios como este que solo lleva un corcho en el cajón heladera donde van las verduras
¿Para qué sirve? Te lo contamos.
Guardar un corcho junto a las verduras en el cajón de la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Puede parecer un truco extraño, pero si eres de reciclar objetos que puedes llegar a usar luego, el corcho es la mejor opción. Después de un buen vino, reciclar el corcho de la botella sirve para a conservar mejor el producto y prolongar su frescura una vez que se abre, dos aspectos ideales cuando se trata de las frutas y verduras.
Las frutas y las verduras son un alimento delicado o sensible a las condiciones de conservación. Seguro te ha pasado de olvidarte alguna lechuga, zanahoria o naranja en el fondo del cajón de la heladera y notar como se empiezan a marchitar.
Para que esto no te pase nunca más, la solución rápida y simple es poner un corcho en ese cajón de la heladera. Los beneficios de este trucos son varios. Primero que nada, el corcho es un material poroso que es capaz de absorber la humedad y la condensación ambiental.
Es decir, evita la acumulación de agua en la base, entonces con el corcho las hojas verdes como lechuga o espinaca no se ponen "babosas" o se pudren. Además, funciona como una esponja para los aromas del cajón. Ayuda a capturar y contener olores fuertes como cebolla, ajo, quesos maduros olo que allí guardes para que no se contaminen entre sí ni se impregnen en todo la heladera.
En pocas palabras
- Corcho en heladera: un corcho colocado en el cajón de verduras ayuda a absorber humedad y olores.
- Conservación de vegetales: previene que las hojas verdes se pongan babosas y prolonga la frescura de frutas y verduras.
- Truco casero: el material poroso del corcho funciona como esponja para mantener un ambiente más seco y neutro.