Platense desperdició una chance inmejorable de local y empató sobre la hora frente a Coquimbo Unido

Un minuto después, el extremo Franco Zapiola encontró un pase hacia la izquierda para el desmarque del lateral Tomás Silva, que definió al primer palo y no pudo superar al arquero Diego Sánchez.

Platense empató sobre la hora con Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido tuvo su primera llegada a los 16 minutos, luego de una presión alta por derecha y centro atrás para el experimentado Lucas Pratto, cuyo remate de primera fue bloqueado por el defensor Víctor Cuesta.

A los 22 minutos, una nueva combinación en ataque entre el enganche Bautista Merlini y Zapiola terminó en un remate bajo del número 10 que fue contenido sin problemas por Diego Sánchez.

Platense abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha de Juan Saborido le llegó a la cabeza al delantero Luciano Giménez, que cruzó un remate letal y al ángulo derecho de Diego Sánchez.

Coquimbo tuvo el primer acercamiento del complemento, a los 10 minutos, con un frentazo de Pratto que se fue apenas por encima del travesaño. Seis minutos más tarde, el enganche Guido Vadala eludió a un rival y puso una pelota filtrada para Pratto, que abrió hacia la izquierda ante la salida del guardameta Juan Pablo Cozzani. Luis Riveros disparó y el remate fue bloqueado por un defensor del Calamar.

En 37 minutos del complemento, Diego Sánchez tuvo un momento excelente: contuvo un penal del extremo Guido Mainero sobre su poste izquierdo y, en el rebote, se levantó rápidamente y demostró sus reflejos para meter un manotazo salvador que detenga la volea de delantero Nicolás López.

Sobre el final, en el tercer minuto de descuento, Vadala recibió sobre el costado derecho del área y cruzó un derechazo de primera, que se metió por el poste derecho de Cozzani para poner la igualdad para Coquimbo Unido y dejar la serie abierta a definirse en Chile.

Con el empate, Platense mantiene el invicto tras dos fechas en el inicio del segundo ciclo de Martín Palermo como entrenador. La vuelta ante Coquimbo Unido se disputará el próximo miércoles 19 de agosto, desde las 19, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.