Coudet pende de un hilo: los 4 partidos de River en 10 días que definirán su futuro

Ni Coudet ni River encuentran el camino.

La seguidilla de partidos de River

River tiene por delante cuatro partidos de gran dificultad que definirán la continuidad de Coudet:

River - Argentinos Juniors: 16 de agosto a las 18 horas.

Independiente Santa Fe - River: 19 de agosto a las 21.30.

River - Vélez: 23 de agosto desde las 19.15.

River - Independiente Santa Fe: 26 de agosto a las 21.30.

El Bicho está segundo en la Tabla Anual con el mismo puntaje que el líder (Independiente Rivadavia) y está puntero del Grupo B de la Liga Profesional con 12 puntos (ganó los cuatro partidos que disputó).

Luego jugará contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana en Colombia, un partido complicado en una serie que el Millonario debe superar para continuar con aspiraciones en el plano internacional.

Después jugará en un hervidero: recibirá en el Monumental a Vélez (hasta el momento está invicto con tres ganados y un empate) y tres días después recibirá al conjunto colombiano para cerrar la serie de los octavos de final de la Sudamericana.

River ahora cuenta con Ángel Correa y lo necesita para ganar.

El momento crítico de River

El presidente del Millo, Stéfano Di Carlo, manifestó en conferencia de prensa: "A River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Acá no se puede hacer corrección política, todos los hinchas de River vemos lo mismo".

"Todos sabemos que acá nació una frase de la guardia alta, que no es por nada. Esto es algo que ya lleva mucho tiempo. Seguimos en un mismo camino, con un mismo horizonte, pero hay cosas que no se pueden admitir, que están mal. Pongamos el ojo donde tenemos que ponerlo, tenemos que resolver nuestros problemas pero tenemos que entender que todo eso existe, existía antes también", explicó el presidente.

No obstante, River es el único equipo de la Liga Profesional que no anotó goles ni ha sumado puntos en el Torneo Clausura. Está fuera de los torneos internacionales y es por eso que Coudet pende de un hilo que cada vez es más fino.