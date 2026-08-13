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Se ganó todos los aplausos

El Inter Miami reaccionó al regreso de Messi tras el fallecimiento de su padre: "Nunca había visto eso"

Lionel Messi volvió a jugar en la derrota del Inter Miami, pero su actuación quedó en segundo plano ante la entereza de su figura

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi volvió a usar la camiseta del Inter Miami después del fallecimiento de su padre.

Lionel Messi volvió a usar la camiseta del Inter Miami después del fallecimiento de su padre.

Apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre Jorge, Lionel Messi decidió calzarse nuevamente los botines para defender la camiseta del Inter Miami. Aunque la velada concluyó con una derrota 3-2 a manos del León mexicano en la Leagues Cup, la determinación del 10 caló profundo en el plantel de Las Garzas.

El astro rosarino sumó minutos durante la segunda parte del cotejo; pero lo más interesante llegó tras la finalización del juego. La atmósfera en el vestuario reflejó una mezcla de resignación por el resultado adverso y una profunda gratitud hacia la figura del capitán por su muestra de profesionalismo en un contexto personal tan delicado.

De enemigos a compa&ntilde;eros: Lionel Messi y Casemiro est&aacute;n forjando una gran amistad.

De enemigos a compañeros: Lionel Messi y Casemiro están forjando una gran amistad.

La admiración de Casemiro con Lionel Messi

Uno de los más impactados por el gesto del capitán fue Casemiro, flamante incorporación de la franquicia de Florida, quien no escatimó palabras de asombro hacia el argentino: "Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y con el club que fue increíble. Nunca había visto eso en mi vida".

El volante brasileño hizo hincapié en el valor simbólico de su presencia y en la obligación del grupo de arroparlo en esta etapa, remarcando que: "Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que tiene con nosotros y con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo".

Messi recibi&oacute; el cari&ntilde;o de compa&ntilde;eros y rivales.

Messi recibió el cariño de compañeros y rivales.

Además, extendió su reconocimiento personal diciendo: "Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por ayudar al club. Y tenemos que seguir ayudando, porque no solo él, también mucho ánimo a su familia".

Guillermo Hoyos le dedic&oacute; palabras a Lio.

Guillermo Hoyos le dedicó palabras a Lio.

El entrenador del Inter Miami habló sobre Messi

En la misma línea, el director técnico Guillermo Hoyos abordó la situación enfocándose estrictamente en la faceta afectiva. Al ser consultado sobre la decisión de alinear al atacante, el entrenador prefirió no hacer análisis del juego y se centró en el costado humano: "Siempre dije que es muy doloroso todo".

"Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa", concluyó .

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