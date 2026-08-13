El Inter Miami reaccionó al regreso de Messi tras el fallecimiento de su padre: "Nunca había visto eso"

El volante brasileño hizo hincapié en el valor simbólico de su presencia y en la obligación del grupo de arroparlo en esta etapa, remarcando que: "Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que tiene con nosotros y con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo".

Messi recibió el cariño de compañeros y rivales.

Además, extendió su reconocimiento personal diciendo: "Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por ayudar al club. Y tenemos que seguir ayudando, porque no solo él, también mucho ánimo a su familia".

Guillermo Hoyos le dedicó palabras a Lio.

El entrenador del Inter Miami habló sobre Messi

En la misma línea, el director técnico Guillermo Hoyos abordó la situación enfocándose estrictamente en la faceta afectiva. Al ser consultado sobre la decisión de alinear al atacante, el entrenador prefirió no hacer análisis del juego y se centró en el costado humano: "Siempre dije que es muy doloroso todo".

"Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa", concluyó .