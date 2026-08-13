"Si nos matamos, nos matamos": lo filmaron tomando whisky mientras manejaba su auto a toda velocidad

Un hombre de 46 años quedó bajo investigación luego de ser denunciado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por manejar su auto por la Ruta 2 mientras tomaba whisky. El material, enviado de manera anónima, llegó al Sistema de Reporte Vial Ciudadano del organismo.
En las imágenes se observa al conductor dentro de un auto junto a un acompañante y con una botella de whisky. En otra grabación, ambos brindan mientras el hombre continúa al volante. También repiten una frase que quedó asociada a un conocido episodio de tránsito: “Si nos matamos, nos matamos”.
La expresión había sido utilizada en 2021 por Ignacio Aróstegui, quien conducía alcoholizado y a alta velocidad por Mar del Plata antes de chocar contra un cantero. Previamente, había grabado un video en el que pronunciaba esa frase.
La medida que pidió la Agencia Nacional de Seguridad Vial
A partir de los videos recibidos, la ANSV logró identificar al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, radicada en la provincia de Buenos Aires.
El hombre deberá ser notificado de la medida y será la jurisdicción correspondiente la que determine el período de inhabilitación. Mientras tanto, su rostro aparece cubierto en las imágenes debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.
Según el organismo, el Sistema de Reporte Vial Ciudadano permite denunciar conductas como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular.
Desde su lanzamiento, la plataforma recibió 2.277 reportes y, de acuerdo con la ANSV, ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.
En pocas palabras
- Conductor denunciado: investigado por consumir whisky mientras manejaba a alta velocidad por la Ruta 2.
- Videos y denuncia: grabaciones anónimas muestran al hombre bebiendo y brindando al volante, repitiendo la frase "Si nos matamos, nos matamos".
- Acción de la ANSV: agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la suspensión preventiva de su licencia de conducir.