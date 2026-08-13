"Si nos matamos, nos matamos": lo filmaron tomando whisky mientras manejaba su auto a toda velocidad

Capturas del video que la ANSV difundió con la imprudencia del hombre de 46 años.

La medida que pidió la Agencia Nacional de Seguridad Vial

A partir de los videos recibidos, la ANSV logró identificar al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, radicada en la provincia de Buenos Aires.

El hombre deberá ser notificado de la medida y será la jurisdicción correspondiente la que determine el período de inhabilitación. Mientras tanto, su rostro aparece cubierto en las imágenes debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.

Según el organismo, el Sistema de Reporte Vial Ciudadano permite denunciar conductas como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular.

Desde su lanzamiento, la plataforma recibió 2.277 reportes y, de acuerdo con la ANSV, ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.