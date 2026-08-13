Independiente despidió a Gustavo Quinteros luego de un papelón, eliminación y goleada histórica

El ciclo de Gustavo Quinteros en Independiente llegó a su fin.

La bronca de los hinchas de Independiente

El clima de tensión se hizo evidente en el estadio Libertadores de América durante la caída por 1-0 frente a Platense. Al concluir dicho compromiso, la parcialidad local manifestó su disconformidad despidiendo con silbidos tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, reflejando el agotamiento de la paciencia de la tribuna ante la falta de alegrías deportivas.

Desde su desembarco en la institución, el entrenador nunca logró imprimirle una identidad clara al funcionamiento colectivo. Durante la temporada 2025, la escuadra no consiguió acceder a los playoffs del Torneo Clausura ni obtuvo el boleto hacia la Copa Sudamericana, condenando al club a atravesar un año entero sin competencia internacional.

Por su parte, el andar del equipo durante el primer semestre de 2026 tampoco arrojó los frutos esperados. La participación en la Copa Argentina concluyó en los octavos de final, al tiempo que en el Torneo Apertura el Rojo quedó eliminado en esa misma fase tras caer por 2-1 en su visita a Rosario Central.

Independiente no encuentra su rumbo y se quedó sin DT.

Independiente busca a un reemplazante

Pensando en el futuro inmediato, las autoridades del club trabajan en la búsqueda de un sustituto para afrontar el tramo decisivo del calendario. La meta de la comisión directiva es cerrar la contratación de un nuevo estratega lo antes posible para encarrilar el rumbo futbolístico.

En este contexto, de cara al compromiso del próximo lunes frente a Lanús en La Fortaleza, Carlos Matheu ocupará el banquillo de forma interina. El ex jugador estará al mando del primer equipo a la espera de que la cúpula dirigiencial selle el arribo del nuevo conductor táctico.

Por el momento no hay nombres en carpeta que hayan sido confirmados por la dirigencia de Indpendiente, pero el despido de Luis Zubeldía abre la puerta a un posible contratamiento.