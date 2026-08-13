Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: cuándo corre, horarios y cómo llega con Alpine

Con esa base de puntos conseguidos la meta principal del deportista albiceleste radicará en sostener el ritmo positivo durante esta segunda etapa del certamen mundialista. La intención es consolidar la evolución mostrada al volante del monoplaza en las carreras venideras.

A lo largo de las semanas sin competencia en pista el oriundo de Pilar aprovechó el parón no solo para descansar, sino también para realizar un análisis de su actualidad dentro de la estructura de Alpine.

Colapinto hizo hincapié de manera positiva en las exigencias de Briatore.

La exigencia interna y la relación de Colapinto con Flavio Briatore

En el marco de esas jornadas de reflexión, Colapinto brindó apreciaciones sobre su convivencia diaria en la escudería y se refirió específicamente al vínculo que mantiene con Flavio Briatore.

El piloto hizo hincapié en el rol que cumple el asesor ejecutivo del equipo, resaltando en todo momento su elevado nivel de exigencia y la ambición competitiva que intenta impregnar al plantel para buscar mejores resultados.

De esta forma, con las energías renovadas y la mira puesta en continuar creciendo en la máxima categoría del automovilismo, el argentino encarará un fin de semana determinante en tierras neerlandesas.

El próximo destino de Franco Colapinto.

Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos