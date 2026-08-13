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Comienzan a rugir los motores

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: cuándo corre, horarios y cómo llega con Alpine

Luego del receso veraniego de la categoría reina, Franco Colapinto se alista para salir a la pista en Zandvoort al mando de su coche de Alpine

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto vuelve al ruedo.

Franco Colapinto vuelve al ruedo.

Tras una pausa de casi un mes motivada por el receso de verano en Europa, la Fórmula 1 retoma su calendario oficial con Franco Colapinto nuevamente en la grilla. El argentinao volverá a encender los motores de su Alpine en el marco del Gran Premio de Países Bajos, a disputarse en el circuito de Zandvoort.

La actividad oficial sobre el circuito neerlandés se pondrá en marcha el viernes 21 de agosto con las primeras prácticas del fin de semana. Por su parte, la carrera principal del domingo 23 se largará a partir de las 10 (hora de Argentina), momento en el que se marcará el reinicio de la competencia.

Franco Colapinto tuvo días de descanso, pero también de trabajo en Enstone, Reino Unido.

Franco Colapinto tuvo días de descanso, pero también de trabajo en Enstone, Reino Unido.

El rendimiento de Colapinto en Alpine y sus objetivos para la segunda mitad del torneo

Existe una marcada expectativa en torno a la actuación del piloto bonaerense de 23 años, quien llegó al descanso estival atravesando uno de sus pasajes más destacados de la temporada 2026. Hasta el momento, el corredor cosecha 19 unidades en el campeonato de pilotos.

Con esa base de puntos conseguidos la meta principal del deportista albiceleste radicará en sostener el ritmo positivo durante esta segunda etapa del certamen mundialista. La intención es consolidar la evolución mostrada al volante del monoplaza en las carreras venideras.

A lo largo de las semanas sin competencia en pista el oriundo de Pilar aprovechó el parón no solo para descansar, sino también para realizar un análisis de su actualidad dentro de la estructura de Alpine.

Colapinto hizo hincapié de manera positiva en las exigencias de Briatore.

Colapinto hizo hincapié de manera positiva en las exigencias de Briatore.

La exigencia interna y la relación de Colapinto con Flavio Briatore

En el marco de esas jornadas de reflexión, Colapinto brindó apreciaciones sobre su convivencia diaria en la escudería y se refirió específicamente al vínculo que mantiene con Flavio Briatore.

El piloto hizo hincapié en el rol que cumple el asesor ejecutivo del equipo, resaltando en todo momento su elevado nivel de exigencia y la ambición competitiva que intenta impregnar al plantel para buscar mejores resultados.

De esta forma, con las energías renovadas y la mira puesta en continuar creciendo en la máxima categoría del automovilismo, el argentino encarará un fin de semana determinante en tierras neerlandesas.

El próximo destino de Franco Colapinto.

El próximo destino de Franco Colapinto.

Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos

  • Viernes 21 de agosto:
    • Práctica libre 1: 07.30 - 08.30.
    • Clasificación de la sprint: 11.30 - 12.14.
  • Sábado 22 de agosto:
    • Sprint: 07.00 - 08.00.
    • Clasificación: 11.00 - 12.00.
  • Domingo 23 de agosto:
    • Carrera: 10.00.

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