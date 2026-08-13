El Vasco Arruabarrena apuesta a la rotación en Boca para visitar a Platense por el Torneo Clausura

Para definir el equipo tendrá en cuenta la cantidad de minutos acumulados por cada futbolista y podría realizar varias modificaciones: Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Lautaro Blanco aparecen entre los principales candidatos a descansar.

La Bestia viene de actuaciones flojas y apenas convirtió un gol, en la ida ante O’Higgins, y la falta de un reemplazante natural lo mantuvo entre los titulares, aunque la llegada de Enner Valencia sumó competencia.

El ecuatoriano todavía no está para comenzar, por lo que Arruabarrena podría darle 45 minutos a cada uno, dejar al uruguayo en el banco o incluso jugar sin un nueve.

Los probables cambios en Boca para jugar con Platense

En defensa, Di Lollo podría dejarle su lugar a Nicolás Figal, mientras que Lozano podría ser reemplazado por Dylan Gorosito.

Valencia podría tener minutos este sábado.

El lateral tuvo problemas físicos desde su llegada al club. Blanco, que jugó todos los partidos y recién salió en el entretiempo ante Recoleta, también podría descansar.

Su lugar sería para Malcom Braida, quien apenas tuvo una titularidad y un ingreso desde el comienzo del ciclo del Vasco.

Además, el técnico debe resolver qué hará con Tomás Aranda y Leonel Flores, hoy sus principales cartas de desequilibrio.

Ambos cuentan con reemplazos de peso: Alan Velasco, en su mejor versión desde que llegó a Boca, y Sebastián Villa, de jerarquía probada aunque todavía lejos de su nivel.