Inicio Ovación Polideportivo Hockey sobre césped
Mundial de Hockey

Mundial de Hockey sobre césped 2026: cuándo juegan y dónde ver a Las Leonas y Los Leones

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, y Los Leones ultiman detalles para su debut en el Mundial de Hockey sobre césped 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Las Leonas van por otro podio.

Las Leonas van por otro podio.

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, y Los Leones ultiman detalles para su debut en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se jugará en Países Bajos y Bélgica.

El certamen organizado por la Federación Internacional de Hockey (FIH) se desarrollará del 15 al 30 de agosto y todos los partidos de la competencia serán televisados por ESPN y Disney Plus.

Mili Alastra, la mendocina de Las Leonas.

Mili Alastra, la mendocina de Las Leonas.

El camino de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

El seleccionado femenino, integrante del Grupo B, hará su presentación en el día inaugural de la competencia en Bélgica. El conjunto nacional buscará la clasificación a la siguiente instancia enfrentando a Estados Unidos, Alemania y Escocia.

  • Sábado 15 de agosto - 12:30 hs: vs. Estados Unidos
  • Lunes 17 de agosto - 12:00 hs: vs. Alemania
  • Miércoles 19 de agosto - 06:00 hs: vs. Escocia

(*) Expresado en horario de Argentina.

Los Leones arrancan el domingo

Por su parte, el seleccionado masculino competirá dentro del Grupo A, cuyos encuentros tendrán lugar en Países Bajos. El equipo iniciará su participación un día después de la apertura del torneo y se medirá ante Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Los Leones, listos para el Mundial.

Los Leones, listos para el Mundial.

  • Domingo 16 de agosto - 14:00 hs: vs. Japón
  • Martes 18 de agosto - 13:00 hs: vs. Países Bajos
  • Jueves 20 de agosto - 07:30 hs: vs. Nueva Zelanda

(*) Expresado en horario de Argentina.

El Mundial de Hockey sobre césped 2026

La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos.

Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener, ubicado en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), y el nuevo Belfius Hockey Arena, emplazado en Wavre (Bélgica).

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas