Mundial de Hockey sobre césped 2026: cuándo juegan y dónde ver a Las Leonas y Los Leones

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, y Los Leones ultiman detalles para su debut en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se jugará en Países Bajos y Bélgica.
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, y Los Leones ultiman detalles para su debut en el Mundial de Hockey sobre césped 2026
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, y Los Leones ultiman detalles para su debut en el Mundial de Hockey sobre césped 2026 que se jugará en Países Bajos y Bélgica.
El certamen organizado por la Federación Internacional de Hockey (FIH) se desarrollará del 15 al 30 de agosto y todos los partidos de la competencia serán televisados por ESPN y Disney Plus.
El seleccionado femenino, integrante del Grupo B, hará su presentación en el día inaugural de la competencia en Bélgica. El conjunto nacional buscará la clasificación a la siguiente instancia enfrentando a Estados Unidos, Alemania y Escocia.
(*) Expresado en horario de Argentina.
Por su parte, el seleccionado masculino competirá dentro del Grupo A, cuyos encuentros tendrán lugar en Países Bajos. El equipo iniciará su participación un día después de la apertura del torneo y se medirá ante Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.
(*) Expresado en horario de Argentina.
La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos.
Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener, ubicado en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), y el nuevo Belfius Hockey Arena, emplazado en Wavre (Bélgica).