Mundial de Hockey sobre césped 2026: cuándo juegan y dónde ver a Las Leonas y Los Leones

Sábado 15 de agosto - 12:30 hs: vs. Estados Unidos

Lunes 17 de agosto - 12:00 hs: vs. Alemania

Miércoles 19 de agosto - 06:00 hs: vs. Escocia

(*) Expresado en horario de Argentina.

Los Leones arrancan el domingo

Por su parte, el seleccionado masculino competirá dentro del Grupo A, cuyos encuentros tendrán lugar en Países Bajos. El equipo iniciará su participación un día después de la apertura del torneo y se medirá ante Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda.

Los Leones, listos para el Mundial.

Domingo 16 de agosto - 14:00 hs: vs. Japón

Martes 18 de agosto - 13:00 hs: vs. Países Bajos

Jueves 20 de agosto - 07:30 hs: vs. Nueva Zelanda

(*) Expresado en horario de Argentina.

El Mundial de Hockey sobre césped 2026

La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos.

Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener, ubicado en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), y el nuevo Belfius Hockey Arena, emplazado en Wavre (Bélgica).