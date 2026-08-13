Enzo Pérez fue habilitado y jugará para Deportivo Maipú ante Godoy Cruz en el Gambarte

Deportivo Maipú recibió este jueves una buena noticia de cara al partido con Godoy Cruz, el próximo sábado en el Feliciano Gambarte, en el cruce de equipos mendocinos.
Deportivo Maipú recibió este jueves una buena noticia de cara al partido con Godoy Cruz, el próximo sábado en el Feliciano Gambarte, en el cruce de equipos mendocinos.
La apelación presentada por el Cruzado, tras la expulsión de Enzo ante Gimnasia y Tiro de Salta, fue aceptada y la suspensión se redujo de 3 a 2 fechas, por lo tanto el volante podrá jugar ante el Tomba.
El club de calle Vergara obtuvo una respuesta positiva y el Tribunal de Disciplina autorizó la presencia del experimentado mediocampista aunque desestimó el pedido de Matías Viguet quien deberá cumplir las 3 fechas de suspensión.
La presencia de Enzo Pérez le dará un condimento especial al partido que jugarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú.
El volante de 40 años logró el ascenso a Primera con el Tomba en el 2006, pero regresó a la Mendoza para vestir la camiseta del club en el que dio sus primeros pasos como futbolista y enfrentará al Tomba, donde creció y logró hacerse un nombre en el profesionalismo.
Deportivo Maipú no podrá contar ante Godoy Cruz con el defensor Arón Agüero, quien llegó a la quinta amarilla ante Midland.
Esta ausencia se suma a la del volante Gastón Mansilla, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha.
La buena noticia es la vuelta de Lucas Faggioli tras cumplir una fecha de suspensión.
El partido por la fecha 25 entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú se jugará este sábado 15 de agosto a las 18, en el estadio Feliciano Gambarte con el arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.