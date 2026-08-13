Enzo Pérez fue habilitado y jugará para Deportivo Maipú ante Godoy Cruz en el Gambarte

La presencia de Enzo Pérez, un condimento extra al partido entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

La presencia de Enzo Pérez le dará un condimento especial al partido que jugarán Godoy Cruz y el Deportivo Maipú.

El volante de 40 años logró el ascenso a Primera con el Tomba en el 2006, pero regresó a la Mendoza para vestir la camiseta del club en el que dio sus primeros pasos como futbolista y enfrentará al Tomba, donde creció y logró hacerse un nombre en el profesionalismo.

Lucas Faggioli tras cumplir la fecha de suspensión, volverá en el Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú con dos bajas importantes y una vuelta

Deportivo Maipú no podrá contar ante Godoy Cruz con el defensor Arón Agüero, quien llegó a la quinta amarilla ante Midland.

Esta ausencia se suma a la del volante Gastón Mansilla, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla derecha.

La buena noticia es la vuelta de Lucas Faggioli tras cumplir una fecha de suspensión.

El partido por la fecha 25 entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú se jugará este sábado 15 de agosto a las 18, en el estadio Feliciano Gambarte con el arbitraje de Álvaro Carranza y la transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.