Maca Rodríguez sabe lo que es ganar un Mundial de Hockey con Las Leonas: "Tenemos un gran seleccionado"

Piti D'Elía y Maca Rodríguez, campeonas del mundo en Rosario.

"Esperando con muchas ganas y entusiasmo que ya comience", Rodríguez reconoce que el Mundial no será fácil: "En un Mundial te enfrentás con equipos de élite y en el caso de Países Bajos está como uno o dos escalones arriba de cualquier otro seleccionado. Y muchas veces competir contra esos seleccionados se hace difícil, pero no es imposible. Creo que tenemos un gran equipo como para competir en lo más alto y veremos partido a partido si las chicas ganan confianza. Hay que pasar primero, pasito a pasito, la fase de grupos y ojalá que el equipo pueda explotar al máximo nivel".

Macarena Rodríguez, símbolo de Las Leonas y del hockey mendocino

Su vínculo con el hockey: "Sigo vinculada porque me apasiona, es mi cable a tierra. Estoy jugando en Buenos Aires, en la categoría C. El club se llama Puerto Nizuc y me encanta poder brindarles mi experiencia a jugadoras más chiquitas. Sigo vinculada y tengo relación con muchas de las chicas que hoy están representándonos y de alguna forma siempre trato de hacer llegar mi experiencia. Más que nada para que nuestro deporte crezca".

Rodríguez con la camiseta de Puerto Nizuc.

Su vida hoy: "Trabajo en una empresa (Clever Soft) que desarrolla software de gestión y me demanda mucho tiempo. Entre eso, mi familia (está casada con Matías Olguín ex jugador de hockey) y mi hijo (Tobías) trato de repartirme".

El hockey actual: "Hoy en cualquier deporte de élite la gran mayoría son atletas. No hablamos solamente del talento innato que puede llegar a tener cada uno en el caso del hockey con el palo y la bocha, Hoy hay que sumarle otros aspectos muy importantes como el físico, que hace muy dinámico el deporte, y además de todo eso la parte de nutrición y la parte mental que tiene un papel sumamente importante. Creo que pasa en todos los ámbitos y hoy se está trabajando, porque lo veo dentro de mi deporte, no solamente a nivel de selección sino en los clubes".

Maca con su marido Matías Olguín y su hijo Tobías.

Jugar en el alto nivel y estudiar: "En mi época no existía tanto lo que era la virtualidad. Hoy la tecnología ha dado la posibilidad que muchos deportistas puedan llevar a la par sus estudios, estando de viaje o compitiendo. Y creo que es fundamental. Nadie vive del hockey, son muy pocos los que pueden decir 'con el hockey me salvo'. La mayoría de las chicas del seleccionado tienen una profesión o están estudiando o ya se han recibido. Para mí además eso te abre herramientas y puertas para otro tipo de cosas, y más que nada también para la vida"

Sus estudios: "A mí me tocó estudiar mientras estaba en Las Leonas, obviamente que lo tuve que hacer más lento que mis compañeros, pero bueno, eso no fue impedimento para que me recibiera. Yo creo que en la medida que uno quiere las posibilidades están, nada más hay que ajustar un poquito, ser más disciplinado, y tener constancia. Nada que no se pueda hacer".

Su trabajo: "Yo estudié (es licenciada en sistemas de información) en la Universidad Champagnat, en Mendoza, y hoy me desempeño en implementaciones y capacitación. La empresa desarrolla un software de gestión no solamente para empresas sino también para clubes. Mi área se dedica analizar diferentes circuitos de comercio y después de la venta, que eso lo hace el departamento de marketing, implementar el mejor escenario y el mejor circuito que pueda aplicarse a la empresa. Estoy un poco también colaborando en desarrollos y es una cartera bastante amplia".

Cachito Vigil: "Gracias a Dios, lo tuve en Las Leonas y después lo tuve en River, así que lo pude disfrutar muchos años y siempre está presente en un montón de etapas de mi vida, porque no falta oportunidad de que levante el teléfono, lo llame y le cuente ciertas cosas. Además de ser un gran entrenador, es como un gran mentor y amigo. Es una persona que se ha dedicado mucho al deporte y le ha dado una mirada en el desarrollo cognitivo y de aprendizaje. No solamente te muestra las herramientas, sino que te enseña a tomar decisiones dentro de una cancha, que a veces es difícil. Él llevaba a las jugadoras a experimentar otros aspectos del juego. Y eso te enseña, no solamente para tu deporte, sino también para la vida. Así que realmente para mí es un gran entrenador y es un maestro".