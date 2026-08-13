Atentos hinchas de Independiente Rivadavia: así es la venta de entradas para la revancha con Fluminense

En su comunicado, el club escribió: "El martes 18 de agosto jugamos en Mendoza el partido más importante de nuestra historia, con la serie abierta y todo por definir. Tenés una cita con la historia. No la dejes pasar".

Con respecto a los precios de las entradas, las cuales se adquieren únicamente por la plataforma de Global Fan, la Lepra detalló:

Socios con cuota al día:

Popular $20.000

$20.000 Platea descubierta $30.000

$30.000 Platea cubierta $40.000

Los socios de Independiente Rivadavia deberán pagar estos precios.

Menores de 11 a 14 años

Popular $18.000

$18.000 Platea descubierta $27.000

$27.000 Platea cubierta $31.5000

No socios

Popular $30.000

$30.000 Platea descubierta $40.000

$40.000 Platea cubierta $50.000

Sobre el cierre del posteo, Independiente Rivadavia resaltó que aquellos que tengan la cuota al día podrán comprar una entrada adicional al mismo precio. De esta manera podrán ir acompañados al partido ante Fluminense.

Beneficio para los que se adhieran al débito automático

Con respecto a esta modalidad, que también se empleó para el partido de ida en Brasil, el club detalló: "Adherite al débito automático y tu entrada es gratis. Si ya tenés débito automático, accedés sin cargo a la platea de tu membresía. Sin trámites".

Sobre aquellos que todavía no lo hacen, explicaron: "Si te adherís ahora, también. Si traés a un amigo que se haga socio con débito automático, entran los dos gratis (se gestiona en Secretaría del Club)".

"¿Todavía no sos socio? Hacete socio, adherite al débito automático y entrás gratis. Y si ya usaste tu beneficio para el partido en el Maracaná, esta vez también entrás sin cargo. Los que fueron hasta Brasil no van a faltar acá. La adhesión al débito automático se realiza a través de Global Fan", sentenció el posteo.