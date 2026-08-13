Atentos hinchas de Independiente Rivadavia: así es la venta de entradas para la revancha con Fluminense

Independiente Rivadavia se prepara para una nueva cita con la historia. Tras el 0-0 con Fluminense en el estadio Maracaná, la Lepra ultima detalles para lo que será la revancha de próximo martes, a las 19, en el Malvinas Argentinas.
El próximo martes Independiente Rivadavia cerrará la llave de octavos de final ante Fluminense. Los hinchas de la Lepra ya pueden comprar sus entradas
Independiente Rivadavia se prepara para una nueva cita con la historia. Tras el 0-0 con Fluminense en el estadio Maracaná, la Lepra ultima detalles para lo que será la revancha de próximo martes, a las 19, en el Malvinas Argentinas.
En este contexto la institución compartió, en sus canales oficiales de comunicación, toda la información para aquellos hinchas que quieran asistir al partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
A esta serie, que quedó abierta tras el empate en el Maracaná, le quedan 90 minutos. Y los hinchas de Independiente Rivadavia ya conocen los pasos a seguir para alentar al club de sus amores en el Malvinas Argentinas.
En su comunicado, el club escribió: "El martes 18 de agosto jugamos en Mendoza el partido más importante de nuestra historia, con la serie abierta y todo por definir. Tenés una cita con la historia. No la dejes pasar".
Con respecto a los precios de las entradas, las cuales se adquieren únicamente por la plataforma de Global Fan, la Lepra detalló:
Socios con cuota al día:
Menores de 11 a 14 años
No socios
Sobre el cierre del posteo, Independiente Rivadavia resaltó que aquellos que tengan la cuota al día podrán comprar una entrada adicional al mismo precio. De esta manera podrán ir acompañados al partido ante Fluminense.
Con respecto a esta modalidad, que también se empleó para el partido de ida en Brasil, el club detalló: "Adherite al débito automático y tu entrada es gratis. Si ya tenés débito automático, accedés sin cargo a la platea de tu membresía. Sin trámites".
Sobre aquellos que todavía no lo hacen, explicaron: "Si te adherís ahora, también. Si traés a un amigo que se haga socio con débito automático, entran los dos gratis (se gestiona en Secretaría del Club)".
"¿Todavía no sos socio? Hacete socio, adherite al débito automático y entrás gratis. Y si ya usaste tu beneficio para el partido en el Maracaná, esta vez también entrás sin cargo. Los que fueron hasta Brasil no van a faltar acá. La adhesión al débito automático se realiza a través de Global Fan", sentenció el posteo.