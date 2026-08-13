Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: cambio de horario del cruce de 8vos de final

La AFA confirmó el cambio de horario del cruce de octavos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.
La AFA confirmó el cambio de horario del cruce de octavos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi
La AFA confirmó el cambio de horario del cruce de octavos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.
La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 19.15 (en principio iba a ser a las 21.15) en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.
El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con Atlético Tucumán que goleó este miércoles a Independiente de Avellaneda en Rosario.
Además de haber programado los 8 cruces de octavos de final la AFA confirmó que la final de la Copa Argentina 2026 será el miércoles 4 de noviembre en sede a confirmar.
Todos los partidos de la Copa Argentina son televisados en vivo por TyC Sports.
El cuadro de la Copa Argentina