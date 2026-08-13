Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: cambio de horario del cruce de 8vos de final

La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 19.15 (en principio iba a ser a las 21.15) en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Independiente Rivadavia sigue compitiendo en tres frentes, uno de ellos es la Copa Argentina.

El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con Atlético Tucumán que goleó este miércoles a Independiente de Avellaneda en Rosario.