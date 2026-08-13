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Independiente Rivadavia vs Aldosivi por la Copa Argentina: cambio de horario del cruce de 8vos de final

La AFA confirmó el cambio de horario del cruce de octavos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi

Por UNO
La Lepra es el defensor del título.

La Lepra es el defensor del título.

La AFA confirmó el cambio de horario del cruce de octavos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia, defensor del título, y Aldosivi de Mar del Plata.

La Lepra y el Tiburón, vencedor de River en 16avos, se medirán el miércoles 26 de agosto a las 19.15 (en principio iba a ser a las 21.15) en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

Independiente Rivadavia sigue compitiendo en tres frentes, uno de ellos es la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia sigue compitiendo en tres frentes, uno de ellos es la Copa Argentina.

El ganador de este cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi jugará en cuartos de final con Atlético Tucumán que goleó este miércoles a Independiente de Avellaneda en Rosario.

Además de haber programado los 8 cruces de octavos de final la AFA confirmó que la final de la Copa Argentina 2026 será el miércoles 4 de noviembre en sede a confirmar.

Todos los partidos de la Copa Argentina son televisados en vivo por TyC Sports.

El cuadro de la Copa Argentina

Los octavos de final de la Copa Argentina 2026

  • Atlético Tucumán 4 - Independiente 0
  • Martes 18/8 a las 17 Gimnasia La Plata vs. Riestra, en Florencio Varela
  • Martes 18/8 a las 21.15 Banfield vs Midland, en Morón
  • Miércoles 19/8 a las 19.15 Belgrano vs. Racing, en Villa Mercedes
  • Miércoles 26/8 a las 21.15 Independiente Rivadavia vs. Aldosivi, en Banfield
  • Jueves 27/8 a las 19 Estudiantes vs. Barracas, en sede a confirmar
  • Jueves 27/8 a las 21.15 Platense vs Instituto, en Rosario
  • Miércoles 2/9 a las 21.15 Vélez vs. Boca, en Córdoba

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