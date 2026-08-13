Martín Demichelis y un especial pedido a Mastantuono y Echeverri: "Les deseo que no se vuelvan"

Por otro lado, con respecto al mediocampista que en su momento tenía apenas 16 años, el DT recordó: “Con Franco me pasó algo diferente. A él lo conocí allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los que más rendía también a nivel físico”.
Ante los rumores que hablan de un posible retorno al fútbol argentino para los futbolistas, Demichelis fue tajante: “Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa, que han necesitado mucho tiempo”.
Antes de culminar, puso a nombres propios como ejemplo: “Gonzalo Higuaín necesitó un año para instalarse en Real Madrid. Lo mismo pasó con Javier Saviola en el Barcelona y con Pablo Aimar. Y así sucesivamente puedo nombrar a muchos. Ellos están en un período de adaptación, no dejan de ser jóvenes. Lo van a terminar haciendo muy bien".