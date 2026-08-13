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Martín Demichelis y un especial pedido a Mastantuono y Echeverri: "Les deseo que no se vuelvan"

Martín Demichelis habló del presente de las joyas que supo dirigir cuando era DT de River. "No tengo dudas de que están preparados para rendir", aseguró

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Martín Demichelis habló de los futbolistas que supo dirigir cuando era entrenador de River.

Martín Demichelis habló de los futbolistas que supo dirigir cuando era entrenador de River.

Martín Demichelis, actual entrenador del RB Leipzig, analizó la evolución de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. El DT de River, quien fue el encargado de hacer debutar a ambos futbolistas en Primera, destacó el proceso de maduración de los hombres que hoy buscan consolidarse en el siempre exigente fútbol del Viejo Continente.

Más allá de los elogios por sus condiciones técnicas, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 fue contundente respecto al futuro de ambos. Micho, conocedor de lo que es triunfar en la elite, respaldó la importancia de tener paciencia en los procesos, comparando sus situaciones con las trayectorias de otros argentinos que triunfaron en Europa.

Demichelis y su consejo a Mastantuono y Escheverri

Sobre los inicios de los jugadores bajo su mando, Demichelis detalló: “Fueron dos casos diferentes porque, cuando llegué a River, el nombre de ‘niño dorado’ era Claudio Echeverri. Pero él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección argentina, venía los viernes y jugaba en Reserva. Entonces, no lo podía tener”. A su vez, destacó la superación del Diablito: “Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”.

Por otro lado, con respecto al mediocampista que en su momento tenía apenas 16 años, el DT recordó: “Con Franco me pasó algo diferente. A él lo conocí allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los que más rendía también a nivel físico”.

Ante los rumores que hablan de un posible retorno al fútbol argentino para los futbolistas, Demichelis fue tajante: “Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa, que han necesitado mucho tiempo”.

Antes de culminar, puso a nombres propios como ejemplo: “Gonzalo Higuaín necesitó un año para instalarse en Real Madrid. Lo mismo pasó con Javier Saviola en el Barcelona y con Pablo Aimar. Y así sucesivamente puedo nombrar a muchos. Ellos están en un período de adaptación, no dejan de ser jóvenes. Lo van a terminar haciendo muy bien".

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