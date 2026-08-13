Rodrigo de la Serna brilla en la serie española de fenómenos sobrenaturales

El punto de partida de Los sin nombre es la desaparición en extrañas circunstancias de Ángela, la hija de Claudia (Miren Ibarguren), tras protagonizar un milagro que se volvió viral.

Siete años después, cuando la mujer intenta rehacer su vida, recibe una llamada en la que reconoce la voz de su hija. Para seguir la pista recurre a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que llevó el caso original, y a Laura (Milena Smit), la joven que sobrevivió gracias a ese milagro. Juntos se sumergen en un recorrido que los conduce a escenarios enrarecidos y los enfrenta con una verdad que desafía toda lógica.

Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre

Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas.

Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre

Miren Ibaruren

Rodrigo de la Serna

Milena Smit

Daniel Pérez Prada

Susi Sánchez

Pablo Derqui

Ana Torrent

Elvira Mínguez

Tráiler de la serie Los sin nombre