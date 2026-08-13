Rodrigo de la Serna descolla en Disney Plus con la serie española de solo 6 capítulos sobre fenómenos sobrenaturales, se trata de Los sin nombre.
Rodrigo de la Serna brilla en la serie española de fenómenos sobrenaturales
Rodrigo de la Serna descolla en Disney Plus con la serie española de solo 6 capítulos sobre fenómenos sobrenaturales
Los sin nombre consta de seis episodios y está basado en la novela de Ramsey Campbell, que explora el dolor de una madre, Claudia, interpretada por Miren Ibarguren, que cree haber perdido a su hija Ángela, hasta que una llamada telefónica le hace pensar que podría seguir viva.
La trama sigue a Claudia mientras busca a su hija junto con el inspector Salazar (Rodrigo de la Serna) y Laura (Milena Smit), una joven salvada por Ángela.
El punto de partida de Los sin nombre es la desaparición en extrañas circunstancias de Ángela, la hija de Claudia (Miren Ibarguren), tras protagonizar un milagro que se volvió viral.
Siete años después, cuando la mujer intenta rehacer su vida, recibe una llamada en la que reconoce la voz de su hija. Para seguir la pista recurre a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que llevó el caso original, y a Laura (Milena Smit), la joven que sobrevivió gracias a ese milagro. Juntos se sumergen en un recorrido que los conduce a escenarios enrarecidos y los enfrenta con una verdad que desafía toda lógica.
Disney Plus: de qué trata la serie Los sin nombre
Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas.
Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.
Disney Plus: reparto de la serie Los sin nombre
- Miren Ibaruren
- Rodrigo de la Serna
- Milena Smit
- Daniel Pérez Prada
- Susi Sánchez
- Pablo Derqui
- Ana Torrent
- Elvira Mínguez
Tráiler de la serie Los sin nombre
En pocas palabras
- Rodrigo de la Serna protagoniza la serie española Los sin nombre en Disney Plus.
- La trama, basada en una novela de Ramsey Campbell, gira en torno a la desaparición de Ángela y una misteriosa llamada que reabre el caso