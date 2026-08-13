Carlos Tévez, rendido a los pies de los pibes de Boca: "Son cosa seria"

En este sentido, Carlos Tévez no dudó a la hora de resaltar el gran momento que atraviesan los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda en el primer equipo: "No es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes".

"Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca", sumó el actual director técnico sobre la sorpresiva aparición de los juveniles que le han cambiado el rumbo al Xeneize.

La irrupción de Flores, de 19 años con apenas ocho partidos en Primera, generó impacto inmediato tras su golazo de sobrepique ante Recoleta por la Copa Sudamericana. Aquel tanto recordó al histórico remate de Tévez a Racing en el Apertura 2003, un paralelismo que se completó cuando el juvenil cumplió la promesa hecha a Miguel Merentiel de festejar como el ídolo de Fuerte Apache en la concentración.

Qué dijo Tévez sobre Arruabarrena, a quien tuvo como DT en Boca

Cuando Tévez volvió a Boca en la temporada 2015, el plantel profesional se encontraba bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. Conocedor del entrenador y sus métodos, el Apache no dudó en elogiarlo.

"Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien", aseguró el Apache.