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Carlos Tévez, rendido a los pies de los pibes de Boca: "Son cosa seria"

Carlos Tévez habló del presente de Boca. El Apache, ídolo del club, destacó el buen momento de los pibes y bancó el trabajo del actual DT

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carlos Tevez habló del presente de Boca.

Carlos Tevez habló del presente de Boca.

Carlos Tévez no dudó y habló del presente de Boca. El Apache, palabra autorizada para hablar del día a día del Xeneize, dejó en claro su respaldo absoluto al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, destacando la madurez con la que el plantel afronta este momento.

El ídolo también se rindió ante la gran aparición de las jóvenes promesas del club, resaltando la rápida consolidación de los juveniles que están dando que hablar en el primer equipo.

Leonel Flores convirti&oacute; su primer gol en la Primera de Boca.

Leonel Flores convirtió su primer gol en la Primera de Boca.

Tévez y su banca a los pibes de Boca

Al hablar del presente futbolístico de Boca, es inevitable nombrar a las dos jóvenes promesas que han sacado pecho por la institución luego de un semestre por demás complicado.

En este sentido, Carlos Tévez no dudó a la hora de resaltar el gran momento que atraviesan los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda en el primer equipo: "No es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes".

"Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca", sumó el actual director técnico sobre la sorpresiva aparición de los juveniles que le han cambiado el rumbo al Xeneize.

La irrupción de Flores, de 19 años con apenas ocho partidos en Primera, generó impacto inmediato tras su golazo de sobrepique ante Recoleta por la Copa Sudamericana. Aquel tanto recordó al histórico remate de Tévez a Racing en el Apertura 2003, un paralelismo que se completó cuando el juvenil cumplió la promesa hecha a Miguel Merentiel de festejar como el ídolo de Fuerte Apache en la concentración.

Qué dijo Tévez sobre Arruabarrena, a quien tuvo como DT en Boca

Cuando Tévez volvió a Boca en la temporada 2015, el plantel profesional se encontraba bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. Conocedor del entrenador y sus métodos, el Apache no dudó en elogiarlo.

"Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien", aseguró el Apache.

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