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Copa Libertadores

Rosario Central no pudo con Corinthians: empató sin goles y la llave se define en Brasil

Rosario Central y Corinthians no se sacaron diferencias en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Con Di María a la cabeza, Rosario Central buscará ganar la serie en Brasil.

Con Di María a la cabeza, Rosario Central buscará ganar la serie en Brasil.

Rosario Central no pudo destrabar un partido chato y empató este jueves sin goles como local frente a Corinthians en el Gigante de Arroyito. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, dejó la serie abierta de cara a la definición en Brasil.

Pese a ser superior en el desarrollo, el Canalla sufrió las jugadas más peligrosas de la visita, incluyendo un cabezazo de Matheus Bidu que dio dos veces en el travesaño. La llave se cerrará el próximo jueves en el Neo Química Arena.

Rosario Central y Corinthians no se sacaron diferencias.

Rosario Central y Corinthians no se sacaron diferencias.

Rosario Central no pudo coomo local

El duelo disputado en el Gigante de Arroyito mostró a un equipo local que fue de menos a más, aunque careció de eficacia en los metros finales frente al arco defendido por Hugo Souza.

En el primer tiempo, a los 11 minutos, Jaminton Campaz probó con un disparo lejano contenido por el arquero. La respuesta brasileña llegó a los 32' con un tiro ancho de Kaio César. La jugada más clara de la etapa inicial ocurrió a los 42, cuando un cabezazo de Matheus Bidu impactó dos veces en el travesaño tras un tiro libre.

En el amanecer del complemento, a los tres minutos, Ángel Di María asistió a Campaz, cuyo remate de volea se desvió y se fue por arriba. A los 17', Gastón Ávila probó con un remate potente despejado por Hugo Souza. A los 25', la fórmula se repitió con un centro del campeón del mundo para un cabezazo alto de Campaz. La última fue para Rosario Central, con un derechazo de Marco Ruben que se fue desviado tras un error en la salida del rival.

A falta de 10 minutos para que sonara el pitazo final, el mediocampista Allan Souza vio la segunda tarjeta amarilla por una patada a destiempo y dejó a Corinthians con diez jugadores.

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