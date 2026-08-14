Rosario Central no pudo con Corinthians: empató sin goles y la llave se define en Brasil

En el primer tiempo, a los 11 minutos, Jaminton Campaz probó con un disparo lejano contenido por el arquero. La respuesta brasileña llegó a los 32' con un tiro ancho de Kaio César. La jugada más clara de la etapa inicial ocurrió a los 42, cuando un cabezazo de Matheus Bidu impactó dos veces en el travesaño tras un tiro libre.

En el amanecer del complemento, a los tres minutos, Ángel Di María asistió a Campaz, cuyo remate de volea se desvió y se fue por arriba. A los 17', Gastón Ávila probó con un remate potente despejado por Hugo Souza. A los 25', la fórmula se repitió con un centro del campeón del mundo para un cabezazo alto de Campaz. La última fue para Rosario Central, con un derechazo de Marco Ruben que se fue desviado tras un error en la salida del rival.

A falta de 10 minutos para que sonara el pitazo final, el mediocampista Allan Souza vio la segunda tarjeta amarilla por una patada a destiempo y dejó a Corinthians con diez jugadores.