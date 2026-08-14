Meta renueva la identidad de Instagram: nuevo logo tipográfico tras una década

El icónico logo de la app no cambia

Mosseri no mencionó cambios en el logo principal de la aplicación: el famoso cuadrado con la cámara sobre un fondo degradado en tonos morados y naranjas. Ese símbolo, que representa la identidad visual de Instagram desde 2016, permanece intacto.

El director de la plataforma, Adam Mosseri, anunció el cambio como parte de un “refresco” de identidad visual.

Reacciones y memes en redes sociales

El nuevo diseño generó reacciones inmediatas en Threads, la red social integrada a Instagram. Mosseri pidió “opiniones polémicas”, y los usuarios respondieron con humor: muchos señalaron que la nueva tipografía hace que se lea “Instagzam” o “Instaguam”, debido a la similitud entre la letra r y una z.

Otros usuarios celebraron el cambio, mientras algunos lo interpretaron como “el fin de una era”. El nuevo logo tipográfico marca una actualización simbólica para Instagram dentro del ecosistema de Meta.

Aunque el cambio es sutil, refleja la intención de la plataforma de modernizar su identidad sin perder su esencia visual en un entorno donde las redes sociales evolucionan constantemente.