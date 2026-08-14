Meta renueva la identidad de Instagram: nuevo logo tipográfico tras una década

Instagram, una de las redes sociales más populares de Meta, renovó el logo de su nombre por primera vez en una década. El director de la plataforma, Adam Mosseri, anunció el cambio como parte de un “refresco” de identidad visual que busca modernizar la marca sin perder sus referencias originales.
Un cambio después de diez años
Instagram actualizó el wordmark, es decir, el logo tipográfico que aparece en la parte superior de la aplicación. Mosseri explicó que la fuente ahora es más simplificada y en cursiva, con un diseño “más limpio y moderno” que mantiene guiños al estilo original de la plataforma.
El ejecutivo destacó que el logo llevaba diez años sin modificaciones, por lo que consideró que era momento de actualizarlo para acompañar la evolución de la red social y su comunidad creativa.
El icónico logo de la app no cambia
Mosseri no mencionó cambios en el logo principal de la aplicación: el famoso cuadrado con la cámara sobre un fondo degradado en tonos morados y naranjas. Ese símbolo, que representa la identidad visual de Instagram desde 2016, permanece intacto.
Reacciones y memes en redes sociales
El nuevo diseño generó reacciones inmediatas en Threads, la red social integrada a Instagram. Mosseri pidió “opiniones polémicas”, y los usuarios respondieron con humor: muchos señalaron que la nueva tipografía hace que se lea “Instagzam” o “Instaguam”, debido a la similitud entre la letra r y una z.
Otros usuarios celebraron el cambio, mientras algunos lo interpretaron como “el fin de una era”. El nuevo logo tipográfico marca una actualización simbólica para Instagram dentro del ecosistema de Meta.
Aunque el cambio es sutil, refleja la intención de la plataforma de modernizar su identidad sin perder su esencia visual en un entorno donde las redes sociales evolucionan constantemente.
En pocas palabras
- Instagram renovó: el logo de su nombre cambió después de diez años con tipografía moderna.
- Cambio en la app: el wordmark es más simplificado y en cursiva. El icónico logo de la cámara que no se modificó.
- Repercusiones: el nuevo diseño generó memes y debate en redes sociales como Threads.