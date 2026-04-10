Instagram endurece la protección para adolescentes: así funcionará la nueva clasificación para menores

Imágenes perturbadoras o gore.

Contenidos relacionados con accidentes o violencia gráfica.

Publicaciones que incentiven conductas peligrosas (acrobacias extremas, retos virales, trastornos alimentarios).

Fotos o videos que muestren alcohol, tabaco u otros productos prohibidos para menores .

. Lenguaje ofensivo o insultos.

La clasificación se aplicará a todo el entorno de Instagram: publicaciones, stories, comentarios y recomendaciones del algoritmo. Según Meta, el objetivo es que ningún adolescente pueda acceder accidentalmente a material que afecte su bienestar emocional.

Tecno Instagram nuevo.jpg Instagram aplicará una clasificación de contenidos para menores de 13 años en todas las cuentas de adolescentes.

Cómo funciona la nueva clasificación por edades

La responsable de Asuntos Públicos de Meta, Hélène Verbrugghe, explicó que el sistema está “inspirado en los criterios de clasificación de películas”, pero adaptado al ecosistema digital. La selección de contenidos se realiza mediante un modelo de inteligencia artificial entrenado para detectar imágenes sensibles. Sin embargo, no depende solo de la tecnología: más de tres millones de contenidos fueron clasificados manualmente por padres para reforzar el criterio del sistema.

Además, los progenitores pueden reportar imágenes que consideren inapropiadas, lo que permite que el algoritmo se actualice de forma continua con la mirada adulta.

Un entorno específico para adolescentes

Este nuevo sistema se integra en el “universo adolescente” que Instagram lanzó en 2024, un espacio diseñado exclusivamente para reforzar la seguridad de los menores. Incluye:

Supervisión parental obligatoria entre los 14 y 16 años.

Restricción de interacción solo con personas conocidas.

Límite de uso diario y bloqueo nocturno (22:00 a 7:00).

Panel de monitoreo para que los padres vean los temas de interés de sus hijos.

Alertas si el menor intenta acceder a contenido inapropiado.

Meta afirma que esta es “la innovación más importante implantada hasta la fecha” en materia de seguridad juvenil.

La psicóloga María González, especialista en acompañamiento familiar, recuerda que los adolescentes accederán a las redes “antes o después”, por lo que el desafío no es evitar su uso, sino acompañar.

inteligencia-artificial-jovenes-freepik-(2) Promover un diálogo abierto sobre Instagram y el mundo digital ayuda a que los menores desarrollen criterio propio y se sientan comprendidos. Crédito: Freepik.

Advierte que prohibir o vigilar en exceso puede generar aislamiento y falta de confianza. En cambio, promover un diálogo abierto sobre Instagram y el mundo digital ayuda a que los menores desarrollen criterio propio y se sientan comprendidos.

Con esta actualización, Instagram busca adaptarse a las etapas de desarrollo de los adolescentes y ofrecer un entorno más positivo. La clave, según Meta, es equilibrar un producto atractivo con la protección de los menores, reforzando tanto la tecnología como el rol de las familias.