Qué dice la psicología sobre las personas que miran tus historias de Instagram pero nunca reaccionan

instagram (1) Actualmente las relaciones a través de las redes sociales se basan en la cantidad de interacción para medir el interés.

Psicología: qué significa que una persona vea tus historias, pero te ignore

Según la psicología del comportamiento, ciertas actitudes pueden revelar emociones, falta de sentimientos, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes para analizar es la interacción vía redes sociales.

Una situación que muchas personas conocen bien y han pasado es cuando ese chico o chica que te gusta no escribe o responde tus mensajes, pero ve todas tus historias de Instagram apenas las publicas. Es decir, le interesa tu contenido, pero lo ignora.

Para ello la psicología tiene algunas respuestas que ayudan a entender este comportamiento tan común hoy en día para saber si alguien solo está jugando con nuestro tiempo y sentimientos.

reacciones en redes sociales Cuando una persona ve tu contenido, pero no interactúa, puede indicar miedo o desinterés.

Ver tus historias o fotos de Instagram puede ser una forma de que alguien te diga ‘estoy acá’, sin decirlo explícitamente con palabras. Esto puede deberse en algunos casos a una inseguridad, miedo al rechazo o simplemente a un desinterés, que no se traduce en acciones concretas hacia vos.

Es decir, muchos pueden hacerte sentir deseado/a y gustar de uno, sin embargo, no están dispuestos a invertir emocionalmente en una relación y por eso mirar tus historias de Instagram no es señal de verdadero interés romántico, sino de una forma de obtener validación emocional sin comprometerse evitando reaccionar para no generar confusiones.

Básicamente, no todas las personas que ven tus historias sin hablarte tienen malas intenciones, pero a veces este patrón se usa como una forma de control, ya sea por ego, para estar pendiente de ellos, por aburrimiento o incluso por costumbre.