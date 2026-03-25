Fallo histórico en Estados Unidos: condenaron a Meta y YouTube por daños a la salud mental de menores

Meta-YouTube-adiccion-juvenil-EFE-1 Meta, una de las empresas que está aprovechando la Inteligencia Artificial para mejorar la relevancia del contenido y optimizar el rendimiento publicitario.

Responsabilidad compartida

La sentencia establece una distribución de la culpa basada en el impacto de cada plataforma:

Meta (Instagram/Facebook): deberá afrontar el 70% de la indemnización.

YouTube (Google): será responsable del 30% restante.

Sin embargo, el dolor de cabeza financiero para las tecnológicas podría ser mucho mayor. El jurado continúa deliberando para decidir los daños punitivos adicionales que las empresas deberán pagar por cargos de dolor o fraude.

El efecto dominó: 1.500 juicios en espera

Este veredicto es visto por los analistas legales como un "caso testigo" que sienta las bases para la resolución de aproximadamente 1.500 demandas similares que aguardan en los tribunales estadounidenses.

Originalmente, la demanda también incluía a TikTok y Snapchat, pero ambas plataformas lograron alcanzar acuerdos económicos confidenciales fuera de la corte para evitar la exposición de un juicio público, algo que Meta y YouTube decidieron enfrentar, obteniendo un resultado adverso.

Una semana negra para Mark Zuckerberg

Este revés se suma a otro golpe judicial recibido apenas 24 horas antes en Nuevo México. Allí, un jurado condenó a Meta a pagar una multa de 375 millones de dólares tras encontrarla culpable de ocultar información sobre fallas en sus sistemas que facilitaban la explotación sexual infantil.

Ambas sentencias marcan un cambio de era en la justicia de EE.UU., cuestionando por primera vez con éxito la responsabilidad de los algoritmos en la formación y el bienestar de las nuevas generaciones.