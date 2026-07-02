En un intento por satisfacer distintas necesidades de sus habituales usuarios, Meta introdujo una membresía para Instagram. La misma recibe el nombre de Instagram Plus y ya se puede probar en Argentina. Esta versión complementaria no interfiere en el uso de la aplicación original, aunque sí ofrece algunas ventajas para quienes pagan la suscripción.
Cómo tener Instagram Plus gratis, la versión premium de la aplicación más usada por los argentinos
Instagram Plus fue anunciado hace algunas semanas de manera global y en las últimas horas se confirmó su despliegue en Argentina
Instagram Plus: así funciona la versión paga de la aplicación
De acuerdo a lo informado por la compañía en el sitio oficial de Instagram, en lo que concierne a la interacción, una de las innovadoras funciones añadidas es la herramienta Story Spotlight, la cual otorga prioridad a las historias del suscriptor. Es decir que, si pagás la membresía de Instagram Plus, tus historias tendrán prioridad absoluta y tus seguidores la verán primero.
También se agrega Super Hearts, la cual te permite enviar corazones animados y vibrantes que explotan en la pantalla al momento de reaccionar a una historia.
Además, la versión paga de la aplicación incorpora la función Story Extend, la cual prolonga la vigencia de las historias hasta por 48 horas, junto con la creación de listas de audiencia mucho más específicas.
A esto se le agrega dos cambios drásticos: la posibilidad de crear distintos públicos para nuestras historias, dependiendo de las preferencias y de lo que queremos publicar; y también la visualización previa mediante Story Preview, una herramienta en donde la otra persona no sabrá que vimos su historia.
Por otro lado, quien paga la membresía de esta aplicación de Meta podrá acceder a métricas avanzadas, indicando cuántas veces se ha vuelto a reproducir una historia propia e integrando un motor de búsqueda directo para verificar si un perfil concreto la vio.
Finalmente, Instagram Plus incorpora cambios en la personalización y el diseño: permite modificar el ícono de la pantalla de inicio, alterar la tipografía de su biografía, fijar hasta seis publicaciones en el inicio en lugar de las tres habituales, y subir contenidos directamente a las secciones destacadas sin necesidad de que transiten por el feed principal de sus seguidores.
¿Cuánto vale la membresía a Instagram Plus y cómo tenerla gratis?
Para aquellos interesados en evaluar estas funciones premium, Meta ha dispuesto un mecanismo legal y directo: basta con ingresar al menú de configuración dentro de la misma plataforma y seleccionar el apartado de Instagram Plus. Allí se puede activar un periodo de prueba completamente gratuito de 30 días, tras el cual se iniciará el cobro de la tarifa regular que, en Argentina, es de 1.99 dólares.