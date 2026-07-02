Cómo tener Instagram Plus gratis, la versión premium de la aplicación más usada por los argentinos

Instagram Plus ya está en funcionamiento en Argentina.

Además, la versión paga de la aplicación incorpora la función Story Extend, la cual prolonga la vigencia de las historias hasta por 48 horas, junto con la creación de listas de audiencia mucho más específicas.

A esto se le agrega dos cambios drásticos: la posibilidad de crear distintos públicos para nuestras historias, dependiendo de las preferencias y de lo que queremos publicar; y también la visualización previa mediante Story Preview, una herramienta en donde la otra persona no sabrá que vimos su historia.

Por otro lado, quien paga la membresía de esta aplicación de Meta podrá acceder a métricas avanzadas, indicando cuántas veces se ha vuelto a reproducir una historia propia e integrando un motor de búsqueda directo para verificar si un perfil concreto la vio.

Estas son las funciones que incorpora Instagram Plus. Foto: Instagram

Finalmente, Instagram Plus incorpora cambios en la personalización y el diseño: permite modificar el ícono de la pantalla de inicio, alterar la tipografía de su biografía, fijar hasta seis publicaciones en el inicio en lugar de las tres habituales, y subir contenidos directamente a las secciones destacadas sin necesidad de que transiten por el feed principal de sus seguidores.

¿Cuánto vale la membresía a Instagram Plus y cómo tenerla gratis?

Para aquellos interesados en evaluar estas funciones premium, Meta ha dispuesto un mecanismo legal y directo: basta con ingresar al menú de configuración dentro de la misma plataforma y seleccionar el apartado de Instagram Plus. Allí se puede activar un periodo de prueba completamente gratuito de 30 días, tras el cual se iniciará el cobro de la tarifa regular que, en Argentina, es de 1.99 dólares.